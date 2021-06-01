С 12 по 14 июня больницы будут работать по особому графику

Как сообщают в Минздраве Чувашии, 12 июня, в субботу, в праздничный день, и в воскресенье медучреждения будут оказывать неотложную помощь с 8 до 14 часов, причем вызовы врача на дом примут только до часу дня. В понедельник, 14 июня, поликлиники намерены работать в формате «неотложки» по расписанию субботы: с 8 до 13 часов с приемом вызовов до обеда. До часу-двух дня будут открыты и кабинеты вакцинации. Уже известно, что в День республики, 24 июня, медики планируют работать по тому же расписанию, что и в День России. Напомним, накануне праздника рабочий день медработников, как и других трудящихся, сокращается на час.
Опубликовано: 10 июня 2021 г.
Читайте также:
В Чувашии возбудитель вируса из Китая не обнаружен
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
В электронную регистратуру можно будет попасть только через портал Госуслуг
Николаев поздравил с праздником экипажи ракетного катера "Чувашия" и тральщика "Новочебоксарск"
В Федеральном центре эндопротезирования строится реабилитационное отделение
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов