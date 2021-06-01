С 12 по 14 июня больницы будут работать по особому графику

Как сообщают в Минздраве Чувашии, 12 июня, в субботу, в праздничный день, и в воскресенье медучреждения будут оказывать неотложную помощь с 8 до 14 часов, причем вызовы врача на дом примут только до часу дня. В понедельник, 14 июня, поликлиники намерены работать в формате «неотложки» по расписанию субботы: с 8 до 13 часов с приемом вызовов до обеда. До часу-двух дня будут открыты и кабинеты вакцинации. Уже известно, что в День республики, 24 июня, медики планируют работать по тому же расписанию, что и в День России. Напомним, накануне праздника рабочий день медработников, как и других трудящихся, сокращается на час.