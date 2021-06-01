Полигон ТКО нельзя лишать электричества

А пал травы не упускать из внимания

Открывая вчера заседание правительства, Глава республики Олег Николаев внес ясность в ситуацию вокруг полигона твердых коммунальных отходов в Новочебоксарске. 7 июня здесь перестали их принимать, якобы по причине прекращения подачи электроэнергии Чувашской энергосбытовой компанией ввиду большой задолженности потребителя.

В ходе состоявшегося совещания, которое провел накануне руководитель Администрации Главы республики Вячеслав Борисов, было установлено, что полигон по какой-то причине заблаговременно не был внесен в перечень объектов, не подлежащих отключению от электроэнергии.

Глава республики поручил Минприроды восполнить данный пробел, включив полигон в соответствующий реестр. Лишать его электроснабжения нельзя ни при каких обстоятельствах.

Одновременно обнаружился ряд моментов, «лежащих в плоскости недобросовестной конкуренции», отметил Олег Николаев. В этой связи поручено подготовить соответствующее обращение в органы прокуратуры на предмет исполнения федерального законодательства со стороны концессионера.

А в адрес антимонопольной службы — по части соблюдения норм доминирующего положения на соответствующем рынке.

Согласно поправкам в Закон «О пожарной безопасности в Чувашской Республике», представленным председателем ГКЧС Чувашии Олегом Яковлевым, расширяются полномочия Кабинета министров в этой сфере. Речь идет о противодействии природным пожарам. Изменения касаются и утверждения перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Глава республики обратил внимание на необходимость анализа ситуации с палом травы в минувший весенний период. Надо посмотреть практику применения действующих норм в этой сфере, чтобы к следующему сезону при необходимости их подкорректировать.

На заседании утвержден порядок предоставления детям войны денежной компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, предусмотренных соответствующим республиканским законом. Она составляет 25% от суммы данных расходов. Но есть оговорка, напомнила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова: при наличии у гражданина права на получение одной и той же формы поддержки по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному из них по выбору получателя. На 1 июня с.г. в республике насчитывалось 60196 детей войны, из них 56924 являются получателями мер социальной поддержки.

Вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов представил проект изменений, касающихся реестра многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2021 году. В него, в частности, включаются дополнительно два дома в Урмарском районе и Новочебоксарске. По ряду домов в Чебоксарах перенесены сроки проведения ремонта. В итоге в рамках краткосрочного плана в нынешнем году планируется провести ремонт в 210 домах общей площадью 678,2 тыс. кв. метров, где проживают более 31 тыс. человек. Общая стоимость ремонтных работ — 1,2 млрд рублей.

Вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева представила проект постановления о мерах поддержки обучающихся в форме семейного образования. Документом утверждается порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне школы, а также порядок предоставления компенсации затрат. На сегодня в Чувашии насчитывается 13 таких ребят. На реализацию проекта в республиканском бюджете в нынешнем году заложено 1,2 млн рублей.

Были рассмотрены и другие вопросы.