Заместитель главного инженера Чебоксарской ТЭЦ-2 Сергей Столяров награжден медалью Минэнерго РФ

Заместитель главного инженера Чебоксарской ТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс» Сергей Столяров награжден медалью Минэнерго РФ «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени. В торжественной обстановке ведомственную награду коллеге вручил директор Филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков.

Сергей Дмитриевич Столяров начал свою трудовую деятельность в энергосистеме республики в июле 1988 года начальником смены котлотурбинного цеха Чебоксарской ТЭЦ-1. Далее работал старшим мастером котельного участка, заместителем начальника котлотурбинного цеха станции. В 1994 году перешел на Чебоксарскую ТЭЦ-2. С должности заместителя начальника по котельному отделению котлотурбинного цеха прошел путь до технического директора — главного инженера станции. В настоящее время продолжает работать на должности заместителя главного инженера ТЭЦ.

В своей производственной деятельности Сергей Столяров показал себя технически грамотным, инициативным руководителем с большими организаторскими способностями. Имея большой практический опыт работы, он умело направляет свои знания и усилия на повышение надежности, экономичности и безаварийности работы станции.

Сергей Столяров награжден Почетной грамотой РАО «ЕЭС России» и Благодарностью Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.

Медаль «За заслуги в развитии ТЭК» учреждена Минэнерго в марте 2017 года. Ее присуждают за особые заслуги перед отраслью.