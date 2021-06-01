Холодильник забрал шесть жизней

В Урмарском районе местный житель признан виновным в гибели шести человек при пожаре в его доме.

Как сообщала «СЧ», 51-летний житель деревни Орнары, собственник деревянного дома, нарушил требования безопасности и правила эксплуатации бытовой электротехники. Мужчина установил в неотапливаемых сенях дома холодильник, срок эксплуатации которого истек в 2007 году, и продолжал его использовать несмотря на периодически возникающие посторонние стуки и вибрацию.

1 января этого года ранним утром произошло короткое замыкание и холодильник загорелся, в доме начался пожар. От острого отравления окисью углерода погибли сожительница хозяина дома, две ее дочери и трое малолетних детей в возрасте четырех, семи и десяти лет. Подсудимому инкриминировалось причинение смерти по неосторожности. За шесть утраченных жизней суд приговорил сельчанина к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.