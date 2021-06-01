В Чебоксарах достроен еще один проблемный дом 

В конце мая Управление Росреестра по Чувашии поставило на кадастровый учет ранее проблемный многоквартирный дом по улице Ленинского комсомола, 23 в Чебоксарах.

Разрешение на строительство высотки в микрорайоне «Кувшинка» было выдано в 2016 году специализированному застройщику ООО «Лидер». Договор с первым дольщиком был заключен в марте 2016 года с условием передачи квартиры в третьем квартале 2019 года. Но строительная компания не выполнила в срок своих обязательств, и жилой дом попал в Единый реестр проблемных объектов. И наконец-то все треволнения дольщиков позади. Дом на 202 квартиры сдан в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет. Дольщики могут подавать в МФЦ документы на регистрацию права собственности. Сейчас в реестре проблемных объектов, возводимых в Чувашии, значатся 13 жилых домов и нежилое здание.

Самый безопасный механизм долевого строительства — с использованием счетов эскроу. С одной стороны, он защищает интересы граждан, так как в случае банкротства строительной компании дольщики могут вернуть средства на счетах эскроу полностью, а в случае отзыва лицензии у банка — в размере страхового покрытия государством — до 10 млн рублей. С другой стороны, механизм эскроу обеспечивает застройщиков стабильным источником финансирования строительства в виде банковского кредита.

Между тем в нынешнем мае прокуратура Московского района проверила, как ведется строительство домов на долевых началах. Установлено, что на поднадзорной территории строится 20 многоквартирных домов, из которых 18 — с привлечением денежных средств граждан, причем при строительстве 17 из них используются счета эскроу. К сожалению, застройщики продолжают допускать нарушения. В ходе проверки они выявлены в ООО «СЗ «Монолит-58», АО «СЗ «ТУС», ООО «СЗ «ХоумСтрой», ООО «Волгажилстрой», АО «СЗ «Стройтрест № 3», констатирует прокуратура.

В ряде указанных организаций установлены единичные факты строительства без разрешения на него и при отсутствии извещения о начале строительства, которое должны были направить в Минстрой республики за семь дней до его начала. Также выявлен факт строительства объекта в нарушение разработанного проекта. А наиболее распространенные нарушения — отсутствие необходимых знаков, мойки для мытья колес, ограждения по периметру стройки, несвоевременное ведение общих и специальных журналов, а также нарушения требований законодательства, регламентирующего безопасность труда в строительстве.

В адрес застройщиков внесены представления об устранении нарушений, в отношении ответственных должностных лиц организаций возбуждены административные дела по фактам несоблюдения обязательных требований в области строительства. Кроме того, в ходе проверок в деятельности двух застройщиков выявлены факты самовольного захвата части муниципального земельного участка, по этой части также возбуждены дела об административных правонарушениях.