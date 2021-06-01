Второе свидание со случайной знакомой состоялось в полиции

На трезвую голову две стороны уголовного дела смотреть друг на друга не могли.

В начале апреля житель Чебоксар познакомился на улице с женщиной и пригласил к себе домой продолжить общение в более приватной обстановке. Пара, которая и без того уже находилась в состоянии опьянения, принимала спиртное до полного отключения, так что проснувшись, чебоксарец не мог даже вспомнить имени своей случайной «компаньонки». Гостья ушла «по-английски», но хозяина расстроило не это, а пропажа сотового телефона, который только накануне был на месте.

Хотя от потерпевшего в плане информации о личности этой таинственной незнакомки не было никакого толка, оперативники ОП № 3 оказались на высоте. 38-летнюю местную жительницу опознали и устроили парочке «второе свидание» в отделении полиции. Во время очной ставки стороны по уголовному делу разругались прямо в присутствии следователя. Оскорбленная в лучших чувствах дамочка заявила, что на трезвую голову никуда бы с ним не пошла, а потерпевший тут же парировал, что и она без алкоголя совсем не в его вкусе.

Похищенный телефон стоимостью 6 тысяч рублей обвиняемая сбыла сразу же после кражи за тысячу рублей каким-то прохожим, так что изъять трубку не удалось, однако ущерб пострадавшему женщина возместила в полном объеме. Калининский районный суд прекратил уголовное дело в отношении подсудимой с назначением ей судебного штрафа.