Как изменится плата за коммунальные услуги с 1 июля?

По закону изменения платы граждан за бытовое обслуживание происходит раз в год — 1 июля. В этой связи Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам провела вчера брифинг об изменении размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2021 года.

Как сообщила журналистам Надежда Колебанова, руководитель Государственной службы по конкурентной политике и тарифам республики, по региону установлен индекс в размере 3,4%. Также утверждено предельно допустимое отклонение от индексов — 2%. «Таким образом, максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в отдельных муниципальных образованиях республики с 1 июля ограничено индексом 5,4%», — отметила руководитель ведомства.

Справка «СЧ» К услугам ЖКХ относятся коммунальные и жилищные услуги. Их принципиальное отличие в том, что тарифы на коммунальные услуги регулируются государством, а жилищные определяются самими собственниками. При этом важно различать понятия «тариф» и «платеж» касательно коммунальных услуг. Тариф — единица коммунальной услуги в денежном выражении. Платеж — произведение тарифа на объем потребленного коммунального ресурса, который определяется показаниями приборов учета.

Что касается теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, то на изменения тарифов влияют показатели ресурсоснабжающей организации — технологические процессы, наличие и износ оборудования, объем полезного отпуска ресурса и другие факторы. Но в среднем тариф на услуги теплоснабжения в республике увеличится не более чем на 3,4%. Изменение тарифа на водоотведение и водоснабжение составит не более 3,9%.

С 1 июля тариф на электроэнергию для городских жителей вырастет на 12 копеек и составит 3 рубля 60 копеек за 1 киловатт-час. Для сельских жителей и пользователей электроплит будет рост на 8 копеек, до 2 рублей 52 копеек. Цена на природный газ для населения во втором полугодии увеличится на 17 копеек и составит 6 рублей 5 копеек за 1 куб. м.

Если говорить о ценах за услугу по обращению с отходами, то для городского населения она составит 64 рубля 89 копеек с увеличением на 2 рубля 13 копеек, для сельского населения — 51 рубль 71 копейка, повышение составит 1 рубль 69 копеек.

При этом изменение размера платы для потребителей коммунальных услуг в среднем во всех муниципальных образованиях республики с 1 июля не превысит установленного Правительством России ограничения в 3,4%.

Помимо прочего на брифинге озвучили и результаты контроля над применением предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги за 2020 год и за 5 месяцев 2021 года. А также рассказали о предоставляемых гражданам мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и изменениях в этой области. В частности, по словам замминистра труда и социальной защиты Чувашии Алексея Григорьева, с 1 июля гражданам не будет предоставляться компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, если у них имеется задолженность по оплате этих услуг за последние 3 года. В настоящее время компенсация не предоставляется при наличии любой задолженности. Информация о наличии у граждан такой задолженности будет запрашиваться через ГИС ЖКХ.