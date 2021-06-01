Наш Андриян снова полетит в космос

Меньше чем через месяц, 30 июня с космодрома «Байконур» стартует ракета-носитель «Союз-2» с транспортным кораблем «Прогресс МС-17». На ракету будет нанесена символика Чувашии и изображение нашего земляка, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Об этом Глава республики Олег Николаев сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

Этот форум — одно из самых масштабных событий в сфере экономики и финансов. Он проводится с 1997 года, и за прошедшее время успел стать ведущей площадкой для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед нашей страной, развивающимися рынками и миром в целом. Сегодня состоится центральное событие форума — пленарное заседание, на котором выступит Президент России Владимир Путин. Но деловые встречи на площадке в Петербурге проходят уже третий день, и самое активное участие в этой работе принимает делегация Чувашской Республики. Вот и соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным Глава Чувашии подписал в кулуарах ПМЭФ.

«Мы благодарны «Роскосмосу» и лично Дмитрию Олеговичу Рогозину за согласие посвятить один из запусков великому сыну Чувашии, гордости республики — Андрияну Григорьевичу Николаеву, за готовность посвятить запуск ракеты Чувашии. Наша республика неразрывно связана с космосом, много уроженцев региона трудились и трудятся на космодромах, в республике работают организации, у которых налажено тесное сотрудничество с предприятиями ракетно-космической промышленности. Поэтому запуск ракеты с символикой республики станет большой радостью для каждого жителя Чувашии», — сказал Олег Николаев.

А Дмитрий Рогозин сообщил, что в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорация рассмотрит возможность подготовки специалистов для космодромов на территории Чувашии. «Байконур» открыт для взаимодействия с республикой, так же как и космодром «Восточный». Мы рассмотрим возможность приобретения в Чувашии технологий, строительных материалов, иной продукции, которая может быть востребована на таких больших стройках. Начнем с малого, хотя оно уже не малое, и дальше будем смотреть, как расширить наше сотрудничество», — сказал он.

Три года назад по инициативе Владимира Путина была создана автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты по всей стране, самый известный из них — «Лидеры России». Жители республики давно и с успехом участвуют в этих проектах. В рамках форума между АНО «Россия — страна возможностей» и Правительством Чувашии также подписано соглашение о сотрудничестве.

«Вы проводите много интересных масштабных конкурсов для подрастающего поколения. Мы заинтересованы, чтобы они «приземлялись» на территории Чувашской Республики, — сказал Олег Николаев. — Для нас интересными и перспективными являются развитие искусственного интеллекта и другие направления, которые дают реализовать возможности молодежи. Вы проводите это в формате «конференции возможностей».

Мы готовы также «приземлить» ее на территории Чувашии и содействовать, чтобы она была реализована у нас в ближайшее время». Глава Чувашии пригласил команду президентской платформы уже в ближайшее время «десантироваться» в регионе, чтобы составить план по реализации соглашения.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что конкурсы и проекты платформы популярны в Чувашии в первую очередь среди молодежи. «Не случайно Чувашия в числе лидеров по активности именно в конкурсах для студентов и школьников — таких как «Профстажировки 2.0», олимпиада «Я — профессионал», конкурс «Мой первый бизнес». Особенно успешные показатели по «Грантовому конкурсу молодежных инициатив», где за последние три года 106 проектов вошли в число победителей. Всего в проектах платформы «Россия — страна возможностей» с 2018 года приняли участие более 67 тысяч жителей региона и почти 300 из них стали победителями. Подписанное сегодня соглашение позволит не только развивать уже достигнутые результаты и эффективно работать в направлении постконкурсного сопровождения победителей, но и откроет перспективы для новых участников», — сказал он.

Еще один подписанный на ПМЭФ Главой республики и генеральным директором ООО «БИО ПЛАНЕТА» Ярославом Кузнецовым документ сулит прорывные перспективы не только для Чувашии, но и для всей страны. Это предприятие может стать «якорным» резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Новочебоксарске. Речь идет о реализации инвестиционного проекта по созданию пилотных линий первого в России производства биоосновных и биоразлагаемых пластиков и волокон на основе полилактида (PLA).

«Мы начинаем работу по производству биоразлагаемого и биоосновного пластика, и это станет основой для того, чтобы запустить процесс замены продукции из полиэтилена и традиционного пластика на экологически безопасную альтернативу… Это даст великолепные возможности для развития многих новых направлений и целых отраслей, в том числе для реализации идей на территории Чувашской Республики», — сказал Олег Николаев. Мощность будущего производства оценивается в 10 тысяч тонн в год.

Глава Чувашии провел на площадке форума в Санкт-Петербурге и другие важные встречи. С президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым обсуждалась реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Чувашии. Калинин выразил готовность вовлекать малый и средний бизнес Чувашии в большую экосистему «ОПОРЫ РОССИИ».

С президентом акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым заключено соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития информационной и коммуникационной инфраструктуры на территории Чувашской Республики. В частности, обсуждалась возможность цифровизации городского хозяйства в рамках программы «Умный город».

Соглашение о сотрудничестве подписано и с университетом «Синергия». В его рамках предполагается сотрудничество по направлениям развития среднего, высшего и дополнительного образования, подготовке и переподготовке кадров по востребованным и перспективным в регионе специальностям, в том числе в формате онлайн.

А с ПАО «Т Плюс» подписан меморандум о социально-экономическом партнерстве. Стороны намерены внедрять современные технологии в части производства, транспортировки и учета энергии, а также развивать систему централизованного теплоснабжения. Будет привлечено дополнительное финансирование для модернизации и цифровизации объектов генерации и тепловых сетей, запланирован комплекс мероприятий по улучшению экологической ситуации.