4 июня управление Росреестра проведет прямую телефонную линию с жителями республики

Поговорим о земле, жилье, гаражах и соседях

4 июня местное управление Росреестра на площадке Общественной приемной Президента РФ в Чувашии проведет прямую телефонную линию с жителями республики.

Вы сможете уточнить, как оформить права на земельный участок, жилой дом, в том числе в рамках «дачной амнистии». Вам пояснят, что такое «гаражная амнистия» и кто сможет воспользоваться ею. Специалисты управления помогут разобраться в неоднозначных ситуациях по совершению сделок с недвижимостью, подскажут, в каких случаях необходимо обращаться к нотариусу за оформлением документов, а когда этого делать не следует, дадут разъяснения о разрешении земельных споров с соседями.

Граждане, у которых есть вопросы к регистрационной службе, смогут получить консультации с 15 до 17 часов по телефону 8 (8352) 39-36-81. Чтобы избежать недозвона из-за занятости линии другим абонентом, управление Росреестра рекомендует предварительно записаться на консультацию по телефону 8 (8352) 62-90-44. Во время предварительного звонка вам будет назначено конкретное время для общения. Кроме того, вы можете заранее направить вопросы по электронной почте: 21press_rosreestr@mail.ru.