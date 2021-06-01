Следователи СКР помогли многодетной семье обрести крышу над головой

Дом строили «по знакомству»

После вмешательства Следственного управления СКР по Чувашии и направления в суд уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Ибресинского района многодетная семья Ананьевых из поселка Смычка смогла въехать в построенный для них дом.

Ананьевы ждали возможности заселиться в него с ноября 2017 года. Глава администрации Ибресинского района (теперь уже бывший), исполняя государственные полномочия по обеспечению жильем многодетных семей, торжественно вручил новоселам ключи от нового дома, однако жить они в нем так и не смогли.

Наталия Ананьева вспоминает: «Зашла в дом и чуть не расплакалась: стены кривые, из непонятного материала, розетки и выключатели не установлены, крыша протекает, а отопительных батарей совсем нет. И как тут жить? Глава посоветовал поставить электрические радиаторы и греться в одной комнате. Я тогда очень сильно расстроилась! Мы так ждали наш новый дом, но так и не смогли в него переехать».

Наталия обратилась за помощью в правоохранительные органы, после чего по материалам, представленным Управлением ФСБ России по Чувашии, СУ СКР возбудило уголовное дело. В ходе предварительного следствия было установлено, что глава районной администрации, получив из бюджета республики субвенцию в размере более 2,2 миллиона рублей, предназначенную для обеспечения жильем семьи Ананьевых, договорился о постройке дома со своим знакомым, которому обеспечил победу в аукционе.

Но при строительстве дома были допущены существенные нарушения строительных и санитарных норм, и жить в нем было невозможно. Несмотря на это, чиновником был заключен муниципальный контракт на его приобретение, после чего дом был предоставлен семье.

В ходе тщательно проведенного расследования удалось не только собрать неопровержимые доказательства виновности чиновника, но и добиться устранения всех допущенных при строительстве нарушений за счет застройщика. Ибресинский районный суд вынес бывшему главе администрации обвинительный приговор, в качестве наказания на три года лишив его права занимать должности на государственной службе. В нынешнем мае, две недели назад, семья Ананьевых наконец смогла переехать в свой дом.

Наталия Ананьева от души поблагодарила сотрудников СУ СКР по Чувашии, которые помогли ее многодетной семье восстановить справедливость и обрести долгожданное жилье. В преддверии Международного дня защиты детей офицеры навестили семью в их новом доме, лично убедились в его благоустроенности и привезли детям подарки.

У Наталии Ананьевой пятеро детей и пятеро внуков. Младшей дочери 12 лет, а вот внуки совсем маленькие: малышам от года до семи лет, и все они очень любят бывать у бабушки. Сотрудники следственного управления подарили ребятам конструкторы Лего, развивающие пазлы и кубики, набор для творчества и, конечно же, торт. Благополучие подрастающего поколения — наше общее дело. Сотрудники следственного управления будут и впредь прилагать все усилия для восстановления нарушенных прав несовершеннолетних и оказания им посильной помощи.

Евгения Кузнецова,

старший помощник

руководителя СУ СКР по Чувашии