За трудовые успехи и заслуги перед республикой

Указами Главы Чувашии от 25 мая за заслуги в развитии предпринимательства и достигнутые трудовые успехи почетное звание «Заслуженный предприниматель Чувашской Республики» присвоено Афанасьевой Надежде Ивановне — индивидуальному предпринимателю, Цивильский район, Митюковой Галине Витальевне — директору ООО «Гаира», г. Чебоксары;

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено

Александрову Геннадию Алексеевичу — механику цеха № 114 ПАО «Химпром», Егорову Николаю Викторовичу — аппаратчику синтеза отделения переработки промежуточных продуктов цеха № 70 ПАО «Химпром», Маслову Николаю Сергеевичу — мастеру отделения производства ацетонанила цеха № 71 ПАО «Химпром», Сорокину Николаю Николаевичу — аппаратчику синтеза отделения гидрирования отделения производства мягчителя-2 цеха № 62 ПАО «Химпром», Степанову Николаю Петровичу — начальнику цеха по производству тепловой энергии филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», Такташкину Станиславу Алексеевичу — начальнику электротехнической лаборатории цеха № 24 ПАО «Химпром», Чижову Валерию Сергеевичу — заместителю начальника цеха № 27 ПАО «Химпром», Шкуровой Юлии Петровне — аппаратчику подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции отделения производства органических полупродуктов цеха № 50 ПАО «Химпром», Яковлеву Александру Васильевичу — начальнику отдела информационных технологий филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов».

Указом Главы Чувашии от 31 мая за большой вклад в реализацию государственной политики в области пенсионного обеспечения граждан и активную общественную деятельность орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждена Кондратьева Роза Алексеевна — управляющий Государственным учреждением — Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике — Чувашии.