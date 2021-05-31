Чувашские энергетики подарили детям праздник

В Международный День защиты детей Чувашская энергосбытовая компания (входит в Группу РусГидро) при участии ООО «Трансэнергопром» приготовили настоящий подарок воспитанникам Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Энергетики пригласили 19 детей в столицу Чувашии и организовали для них обширную программу в праздничный день: катание на различных аттракционах в парке «Лакрееский лес», обзорную экскурсию по городу Чебоксары и прогулку на теплоходе по реке Волге.

«Этот праздник еще раз напоминает нам, взрослым, об ответственности за настоящее и будущее подрастающего поколения. И мы стараемся сделать все для того, чтобы детство каждого ребенка было счастливым. Мы всегда и во всем готовы помогать юным жителям республики, ведь счастливое детство – это бесценное время, воспоминания о котором остаются с человеком на всю жизнь», — отмечает исполнительный директор компании Александр Гончаров.

«Наш Центр находится далеко от столицы Чувашии, поэтому помощь к нам приходит не так часто. Мы ждали что кто-то откликнется и сделает нашим детям настоящий праздник именно в День защиты детей. Лето, каникулы, дети ждут впечатлений, подарков и ярких дней. Чувашская энергосбытовая компания стала нашим другом, они провели у нас несколько благотворительных акций. За это время многие наши подопечные получили подарки от коллектива компании. Для наших детей эта помощь ценна и ощутима. Они помнят каждый приезд энергетиков, с теплотой вспоминают эти дни», — рассказывает директор Центра Татьяна Цапина.

Как социально ответственная компания РусГидро реализует комплексную благотворительную программу по формированию благоприятной социальной среды и улучшению качества жизни во всех регионах присутствия Группы. Ее приоритетными направлениями являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.