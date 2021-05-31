Кредитный портфель ВТБ в Чувашии превысил 37 млрд рублей

По итогам работы в 1 квартале 2021 года совокупный кредитный портфель банка ВТБ в Чувашской Республике вырос на 3% и составил на 1 апреля текущего года 37,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 2%, до 51,6 млрд рублей.

Наибольший рост показателей достигнут в розничном направлении. За первый квартал текущего года ВТБ в Чувашии выдал жителям республики кредитов на сумму 2,5 млрд рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка в регионе увеличился за отчетный период на 3% и на 1 апреля 2021 г. превысил 19,5 млрд рублей.

Среди розничных продуктов банка по объему продаж лидируют кредиты наличными. За первые три месяца 2021 года банк выдал около 2 тысяч таких займов на сумму свыше 1 млрд рублей (+43% к показателю января-марта прошлого года). Кредитный портфель по данному направлению вырос на 4%, до 6,7 млрд рублей.

Ипотечный портфель банка в регионе составил на отчетную дату 11,7 млрд рублей, рост с начала года — 3%. В январе — марте жители республики оформили в ВТБ 640 займов на общую сумму 1,2 млрд рублей. В структуре выдач 44% составляют займы на покупку недвижимости в строящихся домах, и по 28% на вторичном рынке и на цели рефинансирования.

Портфель привлеченных средств физлиц вырос на 7%, до 37,4 млрд рублей. При этом наибольший рост показали инвестиционные продукты: за отчетный период портфель по ним увеличился на 10%, до 15 млрд рублей. Портфель депозитов вырос на 5%, до 22,4 млрд рублей.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса по итогам отчетного периода вырос на 3%, до 18 млрд рублей. Наибольший прирост достигнут в сегменте крупного бизнеса: портфель кредитов вырос на 29%, до 4,4 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов прокомментировал: «ВТБ активно кредитует население и бизнес республики. В розничном направление мы отмечаем существенный рост потребительского кредитования. Наши клиенты реализовывают отложенный спрос, оформляя займы на путешествия и ремонт. В корпоративном сегменте драйвером роста стали крупные компании, кредитный портфель которых за отчетный период вырос почти на треть. Дальнейшее укреплений позиций на рынке региона остается для нас одной из главных задач на ближайшую перспективу. Для ее реализации мы совершенствуем наши предложения, уделяя особое внимание доступности условий кредитования, а также удобству и скорости процесса их получения».