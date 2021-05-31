За трудовой доблестью столицы стоит вся республика

Вместе ковали Победу в тылу

Недавно столице Чувашии — Чебоксарам Указом Президента страны было присвоено почетное звание Город трудовой доблести. Как уже сообщала «СЧ», такой статус присваивается за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, за то, что они обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на местных предприятиях. Однако, по справедливости сказать, трудовой славы достойна не только столица, но и вся республика, ведь на «оборонку» трудились в военное лихолетье не только чебоксарцы. Под лозунгом «Все для фронта, все для победы» не менее самоотверженно работали и жители других городов и районов Чувашии. Вспомним, как это было.

Строили аэродромы, выпускали самолеты

С началом Великой Отечественной войны мирная жизнь людей целиком перестроилась на военный лад: на нужды фронта работали колхозы, артели и комбинаты. В Чувашию из оккупированных территорий «переселяли» заводы, на базе местных промышленных предприятий открывали военное производство.

Например, мы помним, что все советские танки были оснащены продукцией эвакуированного в Чебоксары завода № 654, ныне — это ЧЭАЗ. А на секретном заводе № 320, ныне ПО имени Чапаева, выпускались боеприпасы. Еще один «номерной» завод был эвакуирован из Рязани в самый молодой город республики — Козловку. Его принял местный деревообрабатывающий комбинат, на базе которого выпускали сначала десантные планеры, затем санитарные самолеты У-2 (или По-2С). Как рассказывает историк Федор Козлов, с апреля 1943 года ежедневно с конвейера сходило по два новеньких самолета. Всего же за 1943–1944 годы было выпущено около тысячи «крылатых машин».

Эвакуированный из западных областей страны авиазавод № 471 приняла и Шумерля. Производство развернулось на базе Шумерлинского деревообрабатывающего комбината. Здесь также поначалу изготавливались десантные планеры, а затем с конвейера стали сходить бомбардировщики.

Возводились на территории Чувашии и военные аэродромы. С конца августа 1941 года было начато строительство оперативных аэродромов в Алатырском и Чебоксарском районах. Как свидетельствует Госархив Чувашии, вводилась трудгужповинность для всего населения и гужевого транспорта колхозов, предприятий и хозяйственных организаций. К работам привлекались мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и женщины в возрасте от 16 до 45 лет.

Между тем в Ибресях открылась авиашкола, перебазированная из Подмосковья. Она стала центром тренировочного обучения летчиков, выписанных после ранения или ранее летавших только на гражданских самолетах. После обучения курсанты направлялись во фронтовые эскадрильи. Одним из ее знаменитых выходцев, напомним, был легендарный Алексей Маресьев.

Аэродромы ибресинской летной школы были засекречены. Всего для тренировок было подготовлено четыре летных поля: в Ибресях, в селах Климово и Чувашские Тимяши Ибресинского района, а также в деревне Новые Шорданы Канашского района. Зимой аэродромы нужно было обслуживать, очищать от снега до самого грунта. Выполняли эту трудоемкую работу сельчане, притом добровольно. Начальник авиашколы (с 1943 года) Антон Белецкий в своих воспоминаниях тепло отзывался о местных жителях: «Зимой с лопатами, санками на аэродром приходили дети и старики, чтобы очищать летное поле от снега»…

Мужчин заменили женщины

Предприятия Чувашии стремились сделать все возможное, чтобы скорее дать достойный отпор врагу, и были готовы перепрофилировать свое производство на оборонные нужды. Так рабочие Алатырской гармонной фабрики, согласно архивным документам, в июле 1941 года составили резолюцию о готовности приложить все усилия для победы над врагом. В их обращении к партии подчеркнуто: «…До сих пор наша фабрика работала на культурном фронте.<…> Но теперь наступил момент, когда необходимо подчинить всю работу советских людей для интересов фронта, для достижения полной победы над озверелым врагом. Поэтому мы просим нашу партию, наше правительство переключить работу нашей фабрики на выпуск продукции, необходимой для обеспечения полного разгрома фашистских банд».

На военный лад перестроился и Алатырский паровозоремонтный завод. В сентябре 1941 года на заводе в срочном порядке оборудовали специальный цех, предназначенный для производства оборонной продукции. За короткий срок установили и смонтировали новое оборудование, поступившее с эвакуированных предприятий, провели необходимую реконструкцию, и с ноября цех, значившийся под номером 9, стал выпускать заготовки для артиллерийских снарядов. Сюда были направлены десятки лучших производственников. Кроме того, предприятие капитально ремонтировало поврежденные в боях паровозы, в том числе и трофейные. Всего за годы войны на заводе, по данным Госархива Чувашии, было восстановлено 73 паровоза.

В одной из докладных записок того времени отмечено, что значительные изменения произошли и в составе рабочих завода, прежде всего из-за того, что вместо мужчин, ушедших на фронт (за годы войны в Красную Армию ушло 538 мужчин-заводчан), на производство заступили женщины, молодежь и старики. При этом производительность труда не только не упала, но и возросла. Как рассказывается в книге «Индустриальный первенец Чувашии», «рабочая конторы Н. Сильвестрова стала токарем, Бесчастнова и Горковец — машинистами паровых молотов. Расценщица 3. Лягостина освоила профессию токаря и очень скоро начала выполнять норму на 180%. Токарь специального цеха О. Малюгина за три дня освоила новую операцию и ежедневно выполняла норму на 170%».

В годы войны Алатырский паровозоремонтный завод неоднократно занимал первые места в соревновании и награждался переходящим Красным Знаменем.

На бронепоезд собирали всем миром

Возросла в годы войны и производственная мощность Канашского вагоноремонтного завода, в том числе за счет пополнения 727 единицами оборудования из эвакуированных вагоноремонтных заводов. В 1942-1943 годах здесь на средства, собранные трудящимися республики, были построены бронепоезда «Комсомол Чувашии» и «За Родину!». На Канашском ВРЗ бронировались и вооружались бронеплощадки для бронепоездов, устанавливались орудия.

Отметим, на строительство бронепоезда «Комсомол Чувашии» от граждан республики поступило 1,3 млн рублей, причем 320 тысяч из них перечислили из своих заработков рабочие КВРЗ. Известно, что перед торжественной отправкой поезда на фронт комсомол Канашского района организовал сбор подарков для экипажа. Экипажу было вручено: колбас — 15 кг, пряников — 35 кг, конфет — 10 кг, печенья — 8 кг, пирожков — 300 шт., пирожных — 165 шт., вина — 3 л, махорки — 5кг, расчесок — 12 шт., носков — 10 пар, зубных порошков — 10 кор., шашек — 2 комп., помазков — 10 шт.

В 1942 году завод был впервые награжден переходящим Красным Знаменем Народного Комиссариата путей сообщения СССР. Он выработал продукции в четыре раза больше, чем в 1941 году. К 43-му году количество отремонтированных вагонов увеличилось почти в два раза.

Успешно выполняло оборонные заказы и еще одно предприятие машиностроительной промышленности Чувашии — Мариинско-Посадская судоверфь. В 1942 году она произвела для Сталинградского фронта и отправила 320 понтонов, предназначенных для перевозки людей и грузов через Волгу в районе Сталинграда.

Оборонную продукцию выпускал и Вурнарский фосфоритный завод. В январе-октябре 1942 года завод, быстро переключившийся на выпуск совершенно нового для себя ассортимента, произвел почти 7 тыс. тонн зажигательной смеси — термита. Затем тут стали производить вещество, необходимое для термической обработки деталей из малоуглеродной стали. К концу войны вурнарские труженики снабжали таким материалом с десяток авиационных и танковых заводов страны.

КСТАТИ

Напомним и о том, как сложилась судьба бронепоезда «Комсомол Чувашии», собранного на КВРЗ. В середине февраля 1942 года машину передали командованию 53-го отдельного дивизиона бронепоездов. За период боев на Северо-Кавказском фронте этот дивизион уничтожил тысячи солдат и офицеров противника, свыше ста танков, подбил более десятка самолетов, разрушил сотни блиндажей и дотов. Когда в районе станции Белоглинской (на Кубани) путь бронепоезду перерезали немцы, «Комсомол Чувашии» отстреливался до последнего снаряда. Чтобы «стальная крепость» на колесах не досталась врагу, экипаж вынужден был взорвать ее.

Сто тысяч на танк

На средства тружеников Чувашии в годы войны строились также танковые колонны «Колхозник Чувашии», «Тракторист Чувашии», танк «Пионер Чувашии», а также боевые самолеты.

Так, в Алатырском районе в декабре 1942 года тружениками колхоза «Красный Луч» было внесено 100 тыс. рублей на строительство танка, а в 1943 году трудящимися района проводился сбор подарков для бойцов подшефной 324-й стрелковой дивизии в честь 25-й годовщины Красной Армии.

И таких примеров сопричастности людей в деле помощи фронту было немало. В Моргаушском районе 15 июня 1944 года тружениками колхоза имени Свердлова Адабайского сельсовета было написано письмо Сталину об их участии в сборе средств на строительство боевой техники.

Житель Шумерли профессор В. Дунин-Барковский в своем заявлении в Госбанк написал: «Прошу принять в фонд обороны две серебряные медали, ученый академический знак и три золотых ордена, полученные мною в империалистическую войну за боевые заслуги при борьбе с немецкими полчищами. Мне 70 лет, в схватке с фашистскими варварами на фронте участия принять не могу. В рядах Красной Армии борются мои сыновья. Желал бы, чтобы передаваемое мною золото и серебро послужило материалом для изготовления знаков отличия для нескольких из тех многих тысяч доблестных героев Советского Союза, которые, удивляя мир, грудью своей защищают честь, достояние и свободу нашей дорогой Родины и всего культурного человечества».

Самоотверженный вклад жителей республики был оценен на самом высоком уровне. От Сталина в адрес Чувашского обкома ВКП (б) поступила телеграмма, в которой говорилось: «Передайте трудящимся Чувашской автономной советской социалистической республики, собравшим, кроме первых 31550000 рублей, дополнительно 24050000 рублей на строительство танковых колонн «Колхозник Чувашии» и «Тракторист Чувашии», эскадрильи самолетов «Комсомолец Чувашии», колхозникам и колхозницам, внесшим 120 тысяч пудов хлеба в фонд Красной Армии, мой братский привет и благодарность Красной Армии».

Участвовали труженики Чувашии и в строительстве военной дороги № 4, железнодорожной ветки к заводу № 654, в неимоверно тяжелых условиях возводили Сурский и Казанский оборонительные рубежи. Работники поля регулярно сдавали в фонд обороны зерно, картофель и другие продукты.

А ведь в колхозах вместо ушедших на фронт мужчин, работали тогда женщины и подростки. Девушкам, проводившим на фронт парней, пришлось сесть за руль тракторов и комбайнов. Школьники собирали металлолом и заготавливали лекарственные травы на нужды фронта.

Всем миром по древней чувашской традиции «ниме» собирали подарки и для эвакуированных, семей военнослужащих и детей фронтовиков, для бойцов, находящихся на излечении в эвакогоспиталях Чебоксар, Канаша, Цивильска, Алатыря, Шумерли, Мариинского Посада. В список таких наборов зачастую входили продукты питания, теплые вещи, обувь и махорка.

Никто не остался в стороне в столь тяжелое для страны время, неимоверным трудом победа ковалась даже в самых отдаленных уголках республики. Так день за днем труженики Чувашии, как и все советские люди, приближали День Победы.

От снарядных ящиков до бомбардировщиков Валерий Шигашев, глава администрации г. Шумерли: «От имени всех шумерлинцев хочу искренне поздравить жителей столицы и всей нашей республики с достойной оценкой трудового подвига наших героев тыла! И считаю, что присвоение Чебоксарам почетного звания «Город трудовой доблести» — заслуженная оценка трудового подвига не только столицы, но и всех наших земляков, каждого города и поселения республики.

В нашей Шумерле, например, не было предприятия, которое бы не работало на нужды фронта. Артель «Обод» изготовляла сани, лыжи, дуги. Лесозаготовщики «Труженика» кроме всего прочего делали снарядные ящики, санитарные повозки, черенки для саперных инструментов. Артели «Партизан», имени Шишова шили белье и одежду для красноармейцев. Мехлесопункт выполнял заказы по отгрузке древесины специального ассортимента для оборонной промышленности. На завод дубильных экстрактов «Большевик» возложили обязанность бесперебойно снабжать город электроэнергией и паром. Торфопредприятие «Шутово» обеспечивало топливом не только город, но и всю республику.

Шумерлинцы приняли активное участие в суровую зиму 1941-1942 годов в строительстве Сурского оборонительного рубежа. Неоценимой помощью фронту надо считать и их кропотливую работу по лечению раненых солдат и офицеров в госпитале, эвакуированном из Донецка, что располагался в здании средней школы № 1. Из белорусского Полоцка был эвакуирован Дом ребенка имени Самойловой.

Кроме того, в городе разместился эвакуированный авиационный завод № 471, он был развернут на базе деревообрабатывающего комбината (ныне АО «Комбинат автофургонов»). За короткое время предприятие, выпускавшее продукцию, далекую от самолетостроения, перешло на выпуск десантных планеров Г-11, а затем и боевых машин Як-6 и По-2…»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИБРЕСИНСКИМ РАЙОНОМ для отправки на фронт в октябре 1943 года было собрано: 520 шерстяных варежек, 492 шерстяных носка, 18 полотенец, 12 меховых рукавиц, 6 полушубков, 4 ватных брюк, 4 простыни, 3 наволочки, 1 ватная фуфайка. Население также готовило подарки для пациентов канашского эвакогоспиталя № 3070 и железнодорожников Ленинграда.

МОРГАУШСКИЙ РАЙОН возил авиасосну и авиафанерберезу в Шумерлинский леспромхоз. План для района был установлен объемом в 100 кубометров, для перевозки было мобилизовано не менее 30 конных подвод. Также население участвовало в заготовке и вывозке дров для железной дороги.

ПОРЕЦКИЙ РАЙОН уже в первые месяцы войны перевыполнил план сдачи по цветному и черному металлу. К 20 января 1942 года местные жители собрали около 100 тыс. рублей в фонд обороны страны, помимо этого колхозы для отправки на фронт сдали свыше 20 т хлеба, 939 кг овощей, почти 1,5 т картофеля, около 3 т мяса. Также граждане сдавали яйца, мед, молоко и топленое масло.

ЧКАЛОВСКИЙ (ныне Батыревский) РАЙОН отличился сплоченностью школьных отрядов, помогавших в годы войны взрослым. В 1942 году «тимуровцами» было прополото 963 гектара озимых и яровых культур и выработано более 8 тысяч трудодней. Учащиеся смело включались в соцсоревнования: принимая на себя обязательства выработать за лето не менее сотни трудодней, они успешно выполняли план.

В КАНАШЕ беззаветно трудились железнодорожники, перевозя в небывало короткие сроки на тысячи километров с запада на восток крупные заводы и фабрики, а также миллионы людей. О трудовых подвигах канашских железнодорожников сообщалось в сводке Совинформбюро 19 июля 1941 года: «Советские железнодорожники самоотверженно организуют быстрое продвижение транспортов для Красной Армии. В паровозное депо Канаш (Чувашская АССР) вечером поступил для ремонта локомотив. Проработавшие целый день слесари Золотухин, Ефремов, Волков, Абросимов, Толмазов, Сперанский и другие, не желая откладывать срочный ремонт, остались на ночную смену и выпустили паровоз из депо. Утром самоотверженные патриоты отказались пойти на отдых и отремонтировали досрочно еще один паровоз».

Фото niign.ru

Козловский деревообрабатывающий комбинат. Общий вид. 1936 г.