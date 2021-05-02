В Порецком мотоциклист погиб под колесами микроавтобуса

Как сообщает МВД по Чувашии, погиб 22-летний водитель мопеда. По предварительным данным, вечером 29 мая мотоциклист спонтанно выехал на встречную полосу дороги и совершил столкновение с микроавтобусом «Фольксваген Транспортер», которым управлял 25-летний местный житель. От полученных травм водитель мопеда скончался по пути в больницу. Известно также, что погибший молодой человек не имел водительского удостоверения и управлял мопедом без шлема. Второй участник аварии был освидетельствован, состояние опьянения у него не подтверждено. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.