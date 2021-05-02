Алексей Германов завоевал медали чемпионата мира по спортивной аэробике

На днях в Баку завершился 16-й чемпионат мира по спортивной аэробике — соревнования в столице Азербайджана собрали более 170 представителей 22 стран, сообщили в Минспорте Чувашии. Представитель нашей республики Алексей Германов показал отличные результаты. Подопечный Оксаны Дьячук поднялся на первое место в «гимнастической платформе». Также спортсмен из Чувашии завоевал серебряную награду в дисциплине «танцевальная гимнастика».

Еще одну золотую медаль Алексей Германов взял в составе сборной России в командном зачете, обойдя соперников из Румынии и Венгрии. Для России это второе «золото» чемпионата мира в командном первенстве — в 2018 году в Португалии мы также были первыми.