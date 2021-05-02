В Чебоксарах появился бульвар академика Льва Куракова

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как уже сообщала «СЧ», назвать одну из улиц города именем известного ученого и общественного деятеля, ушедшего из жизни в конце 2020 года, предложили участники Ассамблеи народов Чувашии. Воплощения этого предложения в жизнь долго ждать не пришлось — на днях глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подписал постановление о «присвоении элементу улично-дорожной сети в микрорайоне «Университетский» наименования «бульвар Академика Л.П. Куракова». Новый бульвар протяженностью чуть более шестисот метров расположился в кольце двух улиц — Филиппа Лукина и Хабиба Миначева. А совсем рядом с бульваром — новый корпус Чувашского госуниверситета, которым Лев Кураков руководил много лет.

 

Фото maps.yandex.ru

Опубликовано: 31 мая 2021 г.


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