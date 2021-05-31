1 июня — Международный день защиты детей

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Это не только один из самых радостных и любимых праздников детворы, но и напоминание нам, взрослым, о том, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка.

Дети — это самое ценное, что у нас есть, наша надежда и наше будущее. Все мы работаем ради того, чтобы дать подрастающему поколению самое лучшее. Образование детей, их здоровье, отдых, культурное развитие постоянно находятся в центре внимания органов власти всех уровней. Наша общая задача — приложить все силы, чтобы обеспечить детям комфортные условия для всестороннего развития, возможности для реализации их талантов и способностей.

Радует, что количество многодетных семей в Чувашии с каждым годом растет. Перечень мер поддержки семей с детьми постоянно расширяется, в том числе благодаря инициативам Президента России. В нашей республике на эти цели в этом году запланировано направить свыше 18 миллиардов рублей. Но какой бы внушительной ни была социальная помощь, самое главное ребенок получает в семье. Это, прежде всего, любовь, защита, внимание и забота. Искренне благодарю всех родителей, которые вкладывают в воспитание детей душу. Низкий поклон приемным семьям, которые подарили тепло домашнего очага лишившимся попечения детям.

Пусть детство маленьких жителей Чувашии будет беззаботным, радостным и безопасным! В этот праздничный день желаю всем счастья, здоровья, взаимопонимания и благополучия!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев

Уважаемые жители Чувашии!

Дорогие юные друзья!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Детство – это волшебная пора, время искренней беззаботной радости, самых добрых и счастливых воспоминаний. Но в современном мире все острее встают вопросы о необходимости защиты детей от равнодушия и жестокости. Сегодняшний праздник призван напомнить нам об ответственности за судьбу наших юных сограждан, за их безопасность, интеллектуальное, физическое и духовно-нравственное воспитание.

Сделать детство каждого ребенка счастливым, окружить его теплом и заботой, дать возможность реализовать себя, воспитать стремление к созиданию и справедливости, привить любовь к Родине – наша общая задача. Только так, вкладывая в подрастающее поколение лучшие качества творцов будущего, наше государство сможет уверенно развиваться, претворять в жизнь амбициозные планы и масштабные начинания.

Особые слова благодарности в этот день – ответственным родителям, воспитателям, учителям и социальным работникам за повседневный благородный труд и душевную щедрость. Спасибо волонтерам и всем неравнодушным гражданам, принимающим активное участие в детских социальных проектах.

Дорогие друзья! Пусть жизнь каждого из вас будет наполнена любовью и заботой, крепкой дружбой, усердной и интересной учебой, смелыми мечтами и благородными стремлениями. Искренне желаю вам, вашим семьям, родным и близким доброго здоровья, счастья, благополучия, отличного настроения, солнечного лета и мирного неба.

С праздником!

Председатель Госсовета Чувашской Республики

Альбина Егорова