Жители Чувашии определились, кого хотят видеть в списке кандидатов «Единой России» на выборах

Завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия». Оно прошло при рекордном количестве избирателей, принявших в нем участие. По всей России проголосовало более одиннадцати миллионов человек, а в Чувашии – 181 тысяча 27 человек. Такая серьезная поддержка делает его результаты абсолютно легитимными.

В Чувашии голосование проводилось только в электронной форме. Вопреки мнению скептиков, для жителей республики этот формат оказался доступным и удобным. Особенно в городах, где процент проголосовавших в этом году намного выше, чем обычно.

Самым активным по итогам предварительного голосования оказался Канашский, Порецкий и Яльчикский районы. Здесь свой выбор достойных кандидатов для последующего выдвижения их от партии «Единая Россия» сделали почти 30 процентов от общего количества избирателей района. Высокую активность показали и жители республиканской столицы – 18,4 процента от общего числа избирателей. Все это позволяет по праву назвать прошедшее предварительное голосование народным.

Сразу по окончании голосования состоялась Общероссийская партийная видеоконференция, на которой были подведены предварительные итоги. Фамилии победителей станут известны 1 июня после подсчета всех голосов.

Павлов Сергей Владимирович, председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии «Нынешнее предварительное голосование партии «Единая Россия» — это максимально открытая и честная процедура. Во-первых, это удобно: можно проголосовать, не выходя из дома, с помощью Интернета. Во-вторых, электронное голосование исключает любые недочеты. Впервые в истории российских выборов голосование массово проходит через электронные системы. При этом приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности и надёжности процедуры для избирателей. Предварительное голосование «Единой России» – это гарантия честности, прозрачности и достоверности результатов народного волеизъявления».

Предварительное голосование дает возможность партии «Единая Россия» выдвинуть на выборы кандидатов, чьи программы и взгляды ближе и понятнее избирателям конкретных республик, краев, областей. Победители праймериз смогут участвовать в осенних выборах депутатов в федеральные и региональные законодательные (представительные) собрания. В Чувашии 19 сентября жители будут выбирать своих представителей в Государственную Думу РФ и в Государственный Совет нашей республики.