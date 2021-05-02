За заслуги перед республикой

Указом Главы Чувашской Республики от 21 мая 2021 года за вклад в сохранение и развитие чувашской национальной культуры и искусства медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждена Козлова Зинаида Алексеевна — хормейстер народного фольклорного ансамбля «Уяв».

Этим же указом за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоены почетные звания «Заслуженный механизатор Чувашской Республики» — Белкову Александру Васильевичу — механизатору ЗАО «Батыревский», «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» — Никифоровой Галине Архиповне — оператору машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива имени Карла Маркса.

За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» присвоено Андрееву Александру Алексеевичу — начальнику Московского производственного района МУП «Теплосеть».

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики» присвоено Албутовой Надежде Михайловне — учителю Егоркинской средней общеобразовательной школы Шумерлинского района.

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики» присвоено Леонидовой Светлане Николаевне — начальнику отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики.