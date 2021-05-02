Безоговорочная победа чувашских кооператоров

Чувашпотребсоюзу присуждено первое место за развитие общей деятельности по итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ за 2020 год, а также первое место по Приволжскому федеральному округу.

Кооперативные организации Чувашпотребсоюза вошли в список призеров и по результатам Всероссийского соревнования среди организаций потребительской кооперации. Моргаушскому райпо присуждено второе место за развитие общей деятельности, второе место за развитие объединенных закупок, второе место за развитие заготовительной деятельности, первое место за повышение эффективности деятельности. Ишлейскому райпо — первое место за развитие объединенных закупок, третье место за повышение эффективности деятельности. Ядринскому райпо присуждено второе место за развитие объединенных закупок.

Уже три года подряд кооператоры Чувашии становятся обладателями переходящего знамени Центросоюза России, которое вручается победителю. Высокая награда — результат слаженной работы всего трудового коллектива, поддержки руководства республики, внедрения цифровой экономики и других инновационных проектов.

Надежда Антонова