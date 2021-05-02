Предприниматели получат субсидии на обновление оборудования

Соответствующее постановление принято на вчерашнем заседании правительства под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова.

Новация направлена на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, заинтересованных в обновлении своих производственных фондов и привлечении инвестиций в выпуск товаров, оказание услуг, пояснил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Наряду с уже действующими мерами по оказанию помощи МСП в виде налоговых послаблений, сниженных кредитных ставок вводится новая — предоставление субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития либо модернизации производства товаров. Благодаря ей предприниматели смогут возместить до 30% потраченных на эти цели средств. Максимальная сумма компенсации — не более 10 млн рублей для субъектов, действующих больше года, и не более 1,5 млн — для вновь созданных или работающих менее года.

Министр подчеркнул, что процедура отбора получателей субсидии сделана максимально прозрачной. Этим займутся соответствующие комиссии и рабочие группы в разных составах. Оборудование, на которое выделяется субсидия, должно соответствовать ряду требований, в частности, не должно быть уже использованным, а произведено в предыдущем либо текущем году. Необходимые средства бюджетных ассигнований на субсидии предусмотрены.

Еще одна новация в части обновления касается сельскохозяйственной техники. Согласно предложенным зам. министра сельского хозяйства Алиной Семеновой изменениям в постановление правительства от 8 декабря 2014 года предусматривается расширение перечня субсидируемой техники и оборудования. Кроме этого, вводится новое направление поддержки — для предприятий переработки предусмотрено возмещение 30% затрат на приобретение технологического оборудования по глубокой переработке молока, мяса, плодов, овощей и картофеля.

Цифра 547,9 млн рублей в 2021 году выделяется на субсидирование приобретения оборудования для переработки сельхозпродукции

По данным министерства, такую поддержку в 2021 году смогут получить более 160 сельхозтоваропроизводителей. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 547,9 млн рублей.

Отопительный сезон, можно сказать, только закончился, но пора уже готовиться к следующему. Доклад о ходе подготовки к работе топливно-энергетического комплекса и ЖКХ в предстоящий осенне-зимний период представил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов.

К началу сезона необходимо заменить и отремонтировать 43 котла, обновить более 21 км ветхих теплосетей, 23 км — водопроводных. На большой площади требуется замена кровли многоквартирных домов, немала и протяженность изношенных канализационных сетей, электрических. Своевременно надо заключить договоры на поставку угля, мазута, газа.

До 1 октября следует создать нормативный запас этих видов топлива, поставил задачу министр. В целом же подготовительные работы на объектах социальной сферы и жилищного фонда надо завершить до 15 сентября, к этому же сроку провести комиссионные проверки с оформлением паспортов готовности.

А теплоснабжающих организаций — до 15 ноября. Не позже этой даты должны получить паспорта и муниципалитеты.

На заседании утверждены изменения в ряд других ранее принятых документов. В частности, в постановление о порядке обеспечения питанием обучающихся из малоимущих семей, осваивающих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных ассигнований.

Михаил Ноздряков представил проект изменений в положение о порядке расходования средств резервного фонда Кабинета министров.