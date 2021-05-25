Грузопассажирская переправа. Чебоксары, 1956 год

Фото Конона Белкова

В том, что это именно Чебоксарская набережная, убедит сегодня разве что ЦИКовский дом в правом верхнем углу фотографии. В прошлых публикациях мы показывали, так называемый «верхний спуск» к пристаням. Теперь посмотрите на «нижний». Вел он к перевозной пристани, так что очередь из грузовиков — это на нем.

И снова фотография Конона Пименовича иллюстрирует газетную заметку «Еще раз о переправе», напечатанную в газете «Советская Чувашия» в сентябре 1956 года: «Кончился субботний рабочий день. Многие чебоксарцы спешат на берег Волги. Одни — прогуляться по бульвару, другие — в кино, третьи собираются за Волгу. Среди них охотники, рыболовы, любители грибов, брусники. Многие спешат переправиться на левый берег за дровами, строевым лесом, пиломатериалами, за сеном. Едут колхозники, рабочие, служащие. И всех беспокоит переправа через Волгу…»

Так что же так беспокоило любителей грибов и брусники? Все дело в том, что для переправы автомобильного и гужевого транспорта через Волгу в Чебоксарах в то время имелся единственный паром — пароход «20 лет Чувашской АССР», а для перевозки людей предназначались теплоход «Газовец» и газоход «Ударник Потапов». Пароход — он в эксплуатации проще, кинул угольку в топку и вперед, а вот у остальных проблемы с топливом возникали частенько. В такие дни «двадцатка» (народное название) возила и людей, и лошадей, и автомобили. Места всем не хватало, поэтому приходилось долго ждать. «Мы были на перевозе и увидели, что от здания академического театра до самого дебаркадера вытянулась длинная вереница автомашин, ожидающих перевоза» — продолжала газета.

Вообще-то перевозной пароход «20 лет Чувашской АССР» возил автомобили только до пристани напротив города (старожилы помнят ее как «Пляж», а название «Приверх», наверное, уже никто и не помнит). От пристани машинам нужно было добраться в поселок Сосновка, а оттуда лесными дорогами хоть до Йошкар-Олы, хоть до Казани.

В Сосновку вела грунтовая дорога и единственной преградой на пути была так называемая Чебоксарская Воложка — неширокая речка, начинающаяся у озера Криуши и переходящая в затон. Через нее каждый год строили временный мост. Этот мост постоянно смывало в половодье, пока в 1959 году не построили капитальный, на крепких сваях. Любители зимней рыбалки помнят это место — оно так и называлось «за мостом».

Казалось бы: перевез грузовики и телеги на другой берег — и назад в город за новыми. Но не все так просто. Когда «Газовец» и «Ударник Потапов» испытывали проблемы с топливом, «двадцатке» приходилось довозить людей до торфопредприятия, Сосновки и даже Лесной школы. На фотографии пароход, дымя трубой, подплывает к пристани «Торф», а Лесная школа была ниже, километрах в трех. Открылась она в марте 1947 года на базе Заволжского санаторного детского дома № 1 для «школьников со слабым иммунитетом против заболевания туберкулезом». Так что нынешний санаторий «Чувашия» расположен на ее месте.

Ну а если уж сравнивать прошлое с настоящим, то название «речной трамвай» появилось еще в тридцатые годы прошлого века — так называли все суда местного сообщения. К сороковым годам на переправе у Чебоксар работали пароходы «Механик», «Пролетарий», «Стахановец», «Комсомолец», «Тракторист» — называть их словом «трамвайчик» было как-то неуважительно. Но ближе к шестидесятым годам появились безликие номерные «М» (москвич), «МО» (малый озерный), «ОМ» (озерный москвич), исключением были «Сеспель» и «Стремительный»… Вот их иначе как «трамвайчики» не называли. А вместо «двадцатки» появились грузовые СП-7 и СП-35. Вроде еще вчера все они работали… Сейчас нет ни тех, ни других, ни третьих.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики