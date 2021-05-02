Трижды пойманный нетрезвым за рулем житель Чувашии отправится в колонию

Вступил в законную силу приговор в отношении 23-летнего жителя Моргаушского района, трижды управлявшего транспортом в состоянии опьянения.

Суд приговорил молодого человека к шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года и 9 месяцев. До этого осужденный уже привлекался к административной, а затем и уголовной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Однако октябрьской ночью прошлого года он вновь оказался за рулем подшофе, выехав из деревни Ойкасы в направлении деревни Москакасы. По пути следования его задержали сотрудники полиции.

Защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, ссылаясь на суровость назначенного наказания. Однако определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики, с учетом озвученной позиции представителя прокуратуры, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.