Росреестр выявил в России 100 тысяч гектаров земли, пригодной для жилой застройки

Участки вовлекаются в жилищный оборот

В прошлом году Росреестр по поручению российского Правительства во всех регионах провел масштабную работу по выявлению свободных территорий для возможной застройки.

Так родился проект «Земля для стройки», который реализует Росреестр. На основе полученной аналитической информации все данные о перспективных участках под жилищное строительство со всей страны были размещены на Публичной кадастровой карте, которую ведет и наполняет подведомственная Росреестру Кадастровая палата. В целом по России выявлено более 5 тысяч участков площадью около 100 тысяч гектаров, которые подходят для жилищного строительства. На них можно построить порядка 310 млн квадратных метров жилья.

Год назад в нашей республике сотрудники Росреестра вместе с Минэкономразвития Чувашии и местными администрациями тоже провели тщательный анализ эффективности использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства. Был сформирован список из 19 земельных участков. В перечень вошли земли в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Цивильск и поселке Кугеси общей площадью около 80 гектаров. На сегодняшний день 6 участков уже вовлечены в оборот. На них начато строительство. В перечне перспективных площадок для строительства в Чувашии осталось 13 невостребованных земельных участков площадью 59,29 гектара.

«Преимущество сервиса «Земля для стройки» заключается в том, что застройщик из любого региона, не выходя из кабинета, в любое удобное время может посмотреть на данном ресурсе потенциально интересные участки для строительства, — комментирует руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. — Информация находится в открытом доступе. Найти такие участки несложно».

Для этого на Публичной кадастровой карте необходимо выбрать пункт меню «Жилищное строительство». В строке поиска указать номер региона и символы: двоеточие и звездочку. То есть если ввести «21:*», то сервис отобразит сведения о земельных участках, расположенных на территории Чувашии. Кроме общедоступных сведений, уже содержащихся в Едином государственном реестре прав (ЕГРН), там также будет информация о потенциале использования участка (строительство индивидуального жилого дома или многоквартирного дома), наличии инженерных сетей и другая.

В рамках проекта «Земля для стройки» девелоперам, заинтересованным в получении земельных участков для жилищного строительства, нужно заполнить специальную форму. После этого информация о намерении приобрести участок будет отправлена в уполномоченный орган, в собственности которого он находится. Застройщик в кратчайшие сроки будет извещен о порядке предоставления земельного участка.