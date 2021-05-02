Чувашия станет привлекательнее для туристов

О том, что нужно развивать российские города и делать их привлекательнее для туристов страны и мира, заявил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, выступая перед студентами на марафоне «Новое Знание» 21 мая.

В ходе обсуждения отмечалось, в стране недостаточно внимания уделяется развитию туристической привлекательности регионов. Между тем, в стране много интересных колоритных мест, в том числе и Чувашия. Но широкая аудитория мало знает о том, что там можно посмотреть.

Реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» поможет это исправить и будет способствовать комплексному развитию туристической отрасли страны, «чтобы нашим туристам было интересней путешествовать по нашей стране, на наших курортах оставлять свои деньги», — отметил вице-премьер.

Нацпроект состоит из трёх федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма». Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны.

Кроме этого, Чернышенко рассказал о том, что сейчас прорабатываются программы, позволяющие студентам и школьникам бесплатно путешествовать по России и проживать в кампусах.

Напомним, 3-дневный марафон «Новое знание» проходит в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде в онлайн- и офлайн режимах. С дискуссиями, мастер-классами, открытыми уроками и лекциями на высокотехнологичных площадках выступают учёные, спортсмены, деятели культуры и искусства, госслужащие, топ-менеджеры известных российских компаний.

Каждый день марафона плотно расписан: выступления спикеров проходят с 9.00 до 21.00. Трансляции ведутся онлайн сразу из нескольких студий, список лекторов и темы их выступлений можно найти на сайте Российского общества «Знание».