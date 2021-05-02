Аномальная жара представляет серьезную опасность для здоровья

Майские дни выдались настолько жаркими, жители республики рискуют оказаться в больнице из-за перегрева на солнце, что обычно характерно для наших широт только в летние дни.

«Скорая помощь» вот уже неделю ежедневно выезжает к пострадавшим от аномально высокой температуры. В некоторых случаях дело доходит до госпитализации. Так в Моргаушах прохожие вызвали медицинскую бригаду женщине, потерявшей сознание на улице. Фельдшер «скорой» Алевтина Павлова оказала ей помощь — пришлось подключать пациентку к кислороду, а потом отвезти ее в стационар на госпитализацию.

Слишком долгое пребывание на жаре, по словам медиков, может спровоцировать инфаркт, инсульт, гипертонический криз. Поэтому не нужно проходить мимо, если человеку на улице стало плохо. Надо ему помочь перебраться в тень, а если сделать это не удается, то хотя бы дать воды и повернуть набок. При перегреве нередко возникает рвота, которая может попасть в дыхательные пути. И, конечно же, вызвать «скорую».

Дачникам, которые в это время пользуются моментом и колдуют над грядками, нужно обязательно соблюдать меры предосторожности: носить с собой мобильный телефон. Стараться в самое пекло оставаться в тени. Почаще вспоминать о питье, потому что обезвоживание организма может вызывать повышенную свертываемость крови, а в жару мы с потом теряем слишком много воды. И непременно прикрывать голову шляпой или платком.

Фото zdravcity.ru

Не у всех на дачах есть душ или речка, где можно освежиться в знойный день, зато ведро воды точно найдется.