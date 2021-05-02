На Волге широкой. Чебоксары, середина 1950-х

Фото Конона Белкова

«На Волге широкой» — был такой киножурнал, который обычно показывали в кинотеатрах перед сеансом. Сегодня в интернете можно посмотреть любой из сюжетов киножурнала. Но воочию такого уже никогда не увидишь.

«Как и в прошлом году на переправе будут работать пароход «20 лет Чувашской АССР» и теплоход «Газовец». Остальные самоходные суда предназначены для буксировки плотов, барж, песочниц» — это писала газета «Советская Чувашия» в марте 1955 года. Посмотрим на фотографию. Парохода «20 лет Чувашской АССР» и теплохода «Газовец» на снимке нет, о них мы поговорим в следующий раз. Из пассажирских видны двухпалубный колесный пароход «Тургенев» дальнего следования, чуть правее него однопалубный пароход местных линий, а вот из стоящих на разгрузке барж, по крайней мере две, судя по грузу, и есть «песочницы».

На дальнем плане буксир тянет еще одну баржу, а вот в центре нечто большое и темное, полностью не поместившееся в кадр — это плот. Еще в начале 70-х годов прошлого века редко, но можно было увидеть на Волге эти громадные плавучие острова. «Экипажу буксирного теплохода «Валерий Чкалов» предоставлена честь доставить гигантский плот объемом в 100 тысяч плотных кубометров, сформированный Козьмодемьянской сплавной конторой, на строительство Сталинградской ГЭС» — так писала наша газета об одном из них в мае 1953 года.

Вообще-то в 1953 году сплавляй плоты хоть до Астрахани — никаких преград. Это потом, начиная с постройки Куйбышевского водохранилища (1955 год), плоты у Чебоксар проплывали все реже. Ну а пока — «Волга-труженица» — иначе и не скажешь, глядя на эту фотографию. И даже колесный «Тургенев» был не только пассажирским судном, так как обслуживал почтовую линию Горький-Астрахань.

В сентябре 1955 года газета сообщила, что «На Волге появились новые пассажирские теплоходы — самые большие в речном флоте страны. Трехпалубные, длиной почти сто метров, шириной — больше четырнадцати и высотой — пятнадцать. Одно из таких судов — теплоход «Л. Доватор». Возвращаясь из Астрахани, теплоход прибыл в Чебоксары. Вслед за «Л. Доватором» сделал остановку у Чебоксар второй такой теплоход «Н. Гастелло». Его-то и сфотографировал Конон Пименович.

Теплоходы строились в Германской Демократической республике, и к 1957 году было построено 11 судов, так что пока они были редкими гостями у Чебоксар, но к 1961 году по Волге ходило уже 34 таких теплохода. Случалось и такое (старожилы помнят): у туристического причала стояло по два-три таких красавца, снизу одновременно подходил еще один и еще парочка уходила вверх. Или наоборот. В общем, не скучно было.

«Арабелла» и «Алексей Толстой» — так сейчас зовутся «Л. Доватор» и «Н. Гастелло». Но они еще хоть плавают. А вот «Тургеневу» не повезло, и даже два раза. Первый колесный пароход был построен в 1888 году и в 1959 году прекратил свое существование. Тогда же его имя было присвоено новому теплоходу, который ходил по Волге до 2006 года, и в 2017 году был утилизирован.

Теперь о флоте маломерном — на фотографиях 1950-х годов по всему берегу видны лодки, которые стоят где угодно и как угодно. Весной 1960 года вольница закончилась и «в соответствии с решением горисполкома на р. Волге, около ул. 25 лет Октября организована лодочная станция. Стоянка лодок вне лодочной станции запрещается».

Правда, лодки стояли и у восточного косогора, но там и улицы назывались первая и вторая Рыбацкая слобода… На «рыбаков» решение горисполкома не распространялось. Лодки в большинстве своем были деревянные, подвесных моторов не было — стояла стационарная «троечка». А как с бензином? А очень просто — подплываешь к перевозу, берешь 20-литровую канистру, и идешь к грузовикам, стоящим в очереди. Отдаешь рубль и можно целый день мотаться с одного берега на другой, а если две канистры (два рубля) — так до Ильинки и обратно хватит.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики