Основы здоровья закладываются в раннем детстве

Желудок всему голова?..

Практически каждый взрослый, к сожалению, знает, как болит желудок — слишком часто мы едим не те продукты, не в то время и не в тех объемах. И, как правило, это наш выбор, потому что не умеем организовать себе правильный режим работы и отдыха. Но сегодня от проблем с желудком страдают и дети, которых в садике кормят по часам сбалансированной едой. Что происходит, и можно ли изменить ситуацию? Вместе с главным специалистом-экспертом по детской гастроэнтерологии Чувашии кандидатом медицинских наук Инной Егоровой попробуем разобраться, как сделать так, чтобы болезни желудочно-кишечного тракта не стали спутником ребенка на всю оставшуюся жизнь.

…В кабинете педиатра сидела румяная мама с еще более румяной девочкой лет пяти. Но если у мамы румянец был естественным, то у ребенка доктор заподозрила диатез. От обследования мама отказалась наотрез, потому что некогда — они через неделю уезжают в отпуск. Тогда врач порекомендовала уменьшить количество сладостей и мучного, есть на гарнир не картошку и макароны, а тушеные овощи, а после отпуска все-таки прийти обследоваться. Мама радостно закивала, заверив педиатра, что они и так почти не едят мучного и, получив нужную справку, ушла из кабинета.

В коридоре девочка заявила, что хочет есть, и тут же получила баранку. Через пару часов я зашла в магазин, и в очереди к кассиру оказалась за этой женщиной. Было интересно заглянуть в ее корзинку, но ничего неожиданного для себя я не нашла. Там были пакеты с сухариками, пряниками, сушками, по пачке молока, пельменей и макарон, упаковка сладких йогуртов. Завершала картину коробка с тортом — и это понятно, люди празднуют отпуск.

Не исключено, что сладкие сухари и пряники были взяты в дорогу, чтобы их погрызть. Тем более, что большинство из нас уверены: баранка с чаем — это не еда, а перекус. Более того, когда мы нервничаем, то бывает достаточно почувствовать вкус хлеба, как приходит спокойствие. Почему — об этом будет дальше.

СТАТИСТИКА Болезни желудочно-кишечного тракта, по разным источникам, занимают 3-4 место в структуре общей заболеваемости у детей. Каждый седьмой ребенок имеет проблемы с желудком или кишечником, о которых родители знают. Иногда мамы уверены, что редкие походы малыша в туалет — это вполне нормально: ничего же не болит, и об этом педиатру становится известно случайно.

Пока дети ходят в детский сад, их питание сбалансировано, если, конечно, они не отказываются от еды — есть и такие ребятишки, к счастью, их не так много. Но стоит малышам подрасти и пойти в школу, как их родители начинают возмущаться, что детей кормят невкусно, поэтому они плохо едят и жалуются на боли в желудке.

Однако при более пристальном рассмотрении выясняется, что ученики прекрасно уплетают булочки и ватрушки, замечательно едят супы с макаронами. Обожают вермишель с сосисками и картофельное пюре с котлетами. А вот свежие яблоки, тушеные овощи и овощные салаты остаются нетронутыми. Зато после школы ребята постарше возвращаются домой, хрустя чипсами и сухариками. А если в близлежащем магазине продают сосиски в тесте, то они будут у каждого, кому на них хватило денег.

Здоровье желудка, как и вкусовые пристрастия закладываются даже не в детстве, а еще во время беременности. Нередко женщин в начале этого важного этапа вынашивания ребенка мучает токсикоз, когда привычная еда вызывает отвращение, запахи становятся причиной тошноты, аппетита просто нет. И если, например, в меню мало белка, то это может повлиять на «закладку» органов у плода: «строительного материала» мало.

Следующий этап — появление малыша на свет. Если оно происходит естественным путем, то его кишечная трубка обсеменяется «правильными» бактериями матери. А если это кесарево сечение, то на стерильный кишечник может напасть любая бацилла. Конечно, доктора стараются, чтобы этого не произошло, но проблемы могут быть.

Еще один важный этап — грудное вскармливание. Кто бы сомневался, что лучше молока матери ничего нет и быть не может, к тому же оно дешевле хороших смесей. Но случается, что грудное вскармливание невозможно, и причин для этого хватает. Чем бы мама ни кормила ребенка, ей надо обратить внимание на срыгивание, если оно случается позже, чем через час после кормления, на проблемы с опорожнением кишечника и замедление роста.

НА ЗАМЕТКУ Когда ребенок не прибавляет в весе, не увеличивается в росте, это значит, что у него не развивается не только тело, но и мозг. Поэтому не надо ждать, когда «пройдет само», немедленно идем к врачу. Искать и устранять причину надо быстро: это отставание потом не нагнать.

Маме, а заодно и всем родственникам малыша надо знать: если ребенок «кесаренок» или растет на искусственном вскармливании, то он может быть более чувствительным к погрешностям в питании, больше склонен к воспалительным процессам, в том числе слизистых желудка и кишечника. Поэтому относиться к его режиму дня и подбору продуктов нужно более осмотрительно, и длиться это будет достаточно долго.

Не надо трястись над ним, но необходимо держать этот факт в голове. Потому что если в его классе все едят пиццу или жареную картошку без проблем, то у него может быть несварение желудка, как это называли наши бабушки. Или если вся семья пьет кефир с удовольствием, а он не хочет этот полезный напиток, тогда не надо настаивать: не исключено, что у него кисломолочные продукты вызывают изжогу. Не надо ему говорить, что он придумывает: у него чувствительность выше, и это может пройти, а может остаться на всю жизнь.

Впрочем, высокочувствительные дети могут появиться и при грудном вскармливании после естественных родов. Просто нужно запомнить — если ребенок испытывает дискомфорт от какой-то пищи, то он это не придумывает, ему действительно плохо. И причины этого «плохо» надо найти и убрать.

Прежде чем оказаться в детском саду, где его будут кормить по часам диетическими блюдами, ребенок успеет сформировать свои вкусовые привычки. Как правило, он перенимает пищевые пристрастия родителей, иногда не очень полезные. Поэтому первый прикорм нужно успеть ввести вовремя.

СПРАВКА «СЧ» «Окно толерантности» природа отвела на возраст с 4 до 6 месяцев. Именно тогда маленький человек получает навыки есть «все подряд». Это не значит, что его в это время надо кормить рыбой, мясом, колбасой. Это означает, что его нужно знакомить с разными продуктами, давая на язычок буквально крошку, чтобы до желудка не дошло, а вкус во рту остался. Хотите, чтобы он ел овощи и фрукты, которые вы не очень любите, хотя надо — вот вам шанс, не упустите!

Если у малыша создастся большая база вкусовых данных, ему будет в жизни легче, как и его родителям. Меньше капризов: это ем, это нет, пластичнее психика. Ему будет проще находить общий язык с другими людьми, выше будут познавательные способности и острее ум. Неожиданно, но дорога к уму лежит в том числе и через вкусовые ощущения.

И наоборот, если вы будете подсовывать малышу сушки-баранки, сухари-печеньки, чтобы погрыз, вкус мучного станет ведущим. Сформируется привычка к углеводам. Иногда настолько стойкая, что даже заболев сахарным диабетом второго типа, люди не могут отказаться от багетов с пирогами.

Но переходим к советам. Во-первых, если вы пропустили окно толерантности, постоянно приучайте ребенка пробовать что-то новое. Не заставляйте его это есть, просто предложите пожевать, и, если не понравится, выплюнуть. Постепенно его вкусовая база начнет пополняться.

Во-вторых, не отпускайте ребенка в школу без завтрака. Он должен поесть до 8.00, чтобы запустить работу кишечника. И лучше всего, если это будет каша, которую надо варить на воде, и добавлять молоко в самом конце. Клетчатка, без которой нам не жить, не содержится в бутерброде и чае или сладком йогурте.

В-третьих, на ужин не должны быть только творог или кефир — это прямая дорога к гастриту и голодному сну. Кишечнику ночью опять-таки нужна клетчатка, чтобы утром он сработал, очистив организм. Любит ребенок творог — пожалуйста, но после тушеных или отварных овощей. А вообще творог — это прекрасный продукт на полдник.

ЦИФРЫ 40% взрослого населения страдает выраженными симптомами гастрита, но только 5% с жалобами обращаются к врачам. (По данным ученых Санкт–Петербургского государственного медицинского университета)

И последнее, углеводы должны быть в рационе, но не «быстрые» — пряники, конфеты, печенье, а «длинные» или «медленные» — макароны из твердых сортов пшеницы, рис с маслом, гречка, полба. И не пугайтесь холестерина. Хотите себе его ограничить — это ваше право, но ребенку он нужен, чтобы строить прочные клетки, которые сложно «пробить» бактериям, в том числе и туберкулеза, увеличивать количество нейронов, усиливать иммунитет.

Борщ — прекрасная еда, в которой есть и белок, и жир, и клетчатка. Однако родителям нужно помнить, чтобы дети ели супы, их к этому нужно приучать, к фаст-фуду они пристрастятся сами.