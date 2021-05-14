Они первыми приняли бой

В дни празднования годовщины Великой Победы вспоминаем славное прошлое наших советских воинов-пограничников, с честью и достоинством принявших свой последний бой с нацистскими захватчиками в далеком 41-м году. В их числе знаменателен героический подвиг наших земляков Всеволода Васильева и Анатолия Арзамасцева — с их фамилий начинается мемориальная доска памяти в здании Управления ФСБ России по Чувашской Республике.
Двадцатичетырехлетний лейтенант Всеволод Васильевич Васильев, уроженец деревни Сюндюково Мариинско-Посадского района Чувашской АССР, после трехлетней службы в других погранотрядах был назначен начальником заставы во вновь сформированный 105-й Кретингский погранотряд (Литва). На должность замполитрука из 95-го погранотряда к нему был переведен его ровесник, алатырец Анатолий Михайлович Арзамасцев.
22 июня 1941 года лейтенант Васильев находился на командном пункте. Перед рассветом решил забежать домой: обстоятельства сложились так, что уже несколько суток не было никакой возможности побывать у своих. Оставив за себя политрука Арзамасцева, он поспешил к семье. Только успел переступить порог дома, а тут такое началось! Надрывались телефоны, рвались снаряды и мины, в суматошную трескотню сливались ружейные и пулеметные выстрелы.
Оставшийся за начальника заставы политрук Арзамасцев тут же позвонил дежурному по комендатуре и попросил соединить со штабом отряда. Телефонной связи с отрядом уже не было. Начальник соседней заставы сообщил, что враг пытается обойти их с фланга.
Лейтенант Васильев поцеловал жену Ефросинью, сына Джоуля и, приказав им поспешить к ожидавшей у дома автомашине, побежал на командный пункт. В машине уже было много других женщин и детей. Среди них он заметил жену политрука Клавдию Петровну и его сына Валерия.
Граница тонула в облаках дыма. Шел горячий бой. Казалось, дрались не отдельные группы пограничников, а две крупные армии. Пограничники были атакованы фашистскими самолетами. С правого фланга противник вел сильный минометный огонь. Однако атаки нападавших автоматчиков были отбиты. Связи с комендатурой не было, но заставы жили, они боролись.
Враг прорвался к шоссе, жарко стало в окопах, пришлось отступить в здание заставы. С окна второго этажа Васильев увидел, как группа вражеских автоматчиков пытается окружить здание. Спустившись вниз, Васильев узнал, что в его группе осталось только шестнадцать человек.
Отходить! — коротко приказал он, но тут же вспомнил о своем дорогом друге — земляке Анатолии Михайловиче Арзамасцеве, который со своей группой оборонял правый фланг заставы.
Передайте мой приказ политруку об отходе в сторону леса, — приказал Васильев одному из солдат.
Против защитников заставы фашисты бросили до батальона пехоты. Пули жужжали, как осы, и находиться даже в каменном здании было невозможно. Длинным, полным дыма коридором пограничники ушли в конец здания и внезапно выскочили на улицу. У входа лицом к лицу столкнулись с четырьмя немецкими солдатами, которые так растерялись, что сразу же были опрокинуты штыками. Под прикрытием ручного пулемета группа удачно отступила в лес.
Бойцы двигались лесом, следя за дорогой в Вильнюс. Через час показалось несколько вражеских мотоциклов. Пограничники вновь пустили в ход свой пулемет. Растерявшегося врага забросали гранатами. Несколько мотоциклов оказалось в кюветах, остальные поспешили назад.
Вскоре послышался гул моторов. На дороге показались колонна танков и большая группа мотоциклов с пулеметами на колясках. Пришлось спешно уходить вглубь леса. К вечеру группа лейтенанта Васильева стала ожидать группу политрука Арзамасцева с остальными пограничниками.
…Услышав сигнал «Все на заставу!», политрук Арзамасцев приказал бойцам незаметно отходить с охраняемого рубежа в сторону служебных построек заставы. Там было спокойнее, не было слышно выстрелов.
Оторваться от врагов удалось, но ненадолго. Когда группа была уже на подходе к лесу, противник открыл сильный пулеметный огонь. У самого обрыва речки Арзамасцев вдруг почувствовал острую боль в ногах и тут же упал. Очнувшись, он увидел, что ноги забинтованы, попытался им пошевелить. От страшной боли потемнело в глазах. Но, стиснув зубы, политрук поднялся на колени. На лбу выступили капельки холодного пота. — Подай пулемет, — попросил он солдата.
Боец торопливо подал ему свой ручной пулемет, а сам открыл огонь из винтовки п поднявшимся в атаку гитлеровцам. Редели отряды фашистов, но атака следовала за атакой. К вечеру Арзамасцев заметил, что немцы стараются обойти их и окружить. Пока не поздно, надо уходить, — решил Арзамасцев. — В живых осталось только девять человек.
Товарищ политрук, — подошел инструктор служебных собак сержант Федоров. – У меня в овраге четыре собаки. Давайте отпустим их. Они отвлекут внимание на себя, а мы тем временем пробьемся. Хорошо, действуй! А политрук Арзамасцев обратился к бойцам: — Товарищи, дальше удержать многократно превосходящего противника мы не можем. Будем пробиваться в сторону леса, там нас ожидает группа лейтенанта Васильева… А меня оставьте. Со мной вы не пробьетесь, погибнем все. Я прикрою вас огнем пулемета. Счастливо…
Бойцы молча обняли политрука, торопливо вытерли показавшиеся слезы. А он, улыбаясь, прощался с товарищами, с жизнью.
По команде сержанта Федорова четыре собаки бросились на наседавших фашистов. Не ожидавшие такого нападения, гитлеровцы на несколько минут растерялись. Этого и ждали пограничники. Группа прорвалась в лес, к основной группе заставы.
Еще долго слышались очереди пулемета политрука Арзамасцева. А когда в районе заставы воцарилась тишина, бойцы сняли фуражки.
Как стало известно после войны, в одном из ожесточенных боев в районе города Кретинга смертью героя погиб и начальник заставы лейтенант Всеволод Васильев.
(Из очерка А.Н. Николаева «Земляки»)
УФСБ России по Чувашской Республике
На снимке: A.M. Арзамасцев с женой Клавдией Петровной (из архива сына Валерия)