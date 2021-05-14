Они первыми приняли бой

В дни празднования годовщины Великой Победы вспоминаем славное прошлое наших советских воинов-пограничников, с честью и достоинством принявших свой последний бой с нацистскими захватчиками в далеком 41-м году. В их числе знаменателен героический подвиг наших земляков Все­волода Васильева и Анатолия Арзамасцева — с их фамилий начинается мемориальная доска памяти в здании Управления ФСБ России по Чувашской Республике.

Двадцатичетырехлетний лейтенант Все­волод Васильевич Васильев, уроженец де­ревни Сюндюково Мариинско-Посадского района Чувашской АССР, после трехлетней службы в других погранотрядах был назна­чен начальником заставы во вновь сфор­мированный 105-й Кретингский погранотряд (Литва). На должность замполитрука из 95-го погранотряда к нему был переведен его ро­весник, алатырец Анатолий Михайлович Арзамасцев.

22 июня 1941 года лейтенант Васильев на­ходился на командном пункте. Перед рассве­том решил забежать домой: обстоятельства сложились так, что уже несколько суток не было никакой возможности побывать у своих. Оставив за себя политрука Арзамас­цева, он поспешил к семье. Только успел переступить порог дома, а тут такое нача­лось! Надрывались телефоны, рвались сна­ряды и мины, в суматошную трескотню сли­вались ружейные и пулеметные выстрелы.

Оставшийся за начальника заставы по­литрук Арзамасцев тут же позвонил дежур­ному по комендатуре и попросил соединить со штабом отряда. Телефонной связи с отря­дом уже не было. Начальник соседней заста­вы сообщил, что враг пытается обойти их с фланга.

Лейтенант Васильев поцеловал жену Ефросинью, сына Джоуля и, приказав им поспешить к ожидавшей у дома автомаши­не, побежал на командный пункт. В маши­не уже было много других женщин и детей. Среди них он заметил жену политрука Клавдию Петровну и его сына Валерия.

Граница тонула в облаках дыма. Шел горячий бой. Казалось, дрались не отдельные группы пограничников, а две крупные армии. Пограничники были атакованы фашистскими самолетами. С правого фланга противник вел сильный минометный огонь. Однако атаки напа­давших автоматчиков были отбиты. Свя­зи с комендатурой не было, но заставы жили, они боролись.

Враг прорвался к шоссе, жарко стало в окопах, пришлось отступить в здание заставы. С окна второго этажа Васильев увидел, как группа вражеских автоматчиков пытает­ся окружить здание. Спустившись вниз, Ва­сильев узнал, что в его группе осталось толь­ко шестнадцать человек.

Отходить! — коротко приказал он, но тут же вспомнил о своем дорогом друге — земля­ке Анатолии Михайловиче Арзамасцеве, ко­торый со своей группой оборонял правый фланг заставы.

Передайте мой приказ политруку об от­ходе в сторону леса, — приказал Васильев од­ному из солдат.

Против защитников заставы фашисты бросили до батальона пехоты. Пули жужжали, как осы, и находиться даже в камен­ном здании было невозможно. Длинным, полным дыма коридором пограничники ушли в конец здания и внезапно выскочи­ли на улицу. У входа лицом к лицу столк­нулись с четырьмя немецкими солдатами, которые так растерялись, что сразу же бы­ли опрокинуты штыками. Под прикрыти­ем ручного пулемета группа удачно отсту­пила в лес.

Бойцы двигались лесом, следя за дорогой в Вильнюс. Через час показалось несколь­ко вражеских мотоциклов. Пограничники вновь пустили в ход свой пулемет. Растеряв­шегося врага забросали гранатами. Несколь­ко мотоциклов оказалось в кюветах, осталь­ные поспешили назад.

Вскоре послышался гул моторов. На до­роге показались колонна танков и большая группа мотоциклов с пулеметами на коляс­ках. Пришлось спешно уходить вглубь леса. К вечеру группа лейтенанта Васильева ста­ла ожидать группу политрука Арзамасцева с остальными пограничниками.

…Услышав сигнал «Все на заставу!», по­литрук Арзамасцев приказал бойцам неза­метно отходить с охраняемого рубежа в сто­рону служебных построек заставы. Там было спокойнее, не было слышно выстрелов.

Оторваться от врагов удалось, но нена­долго. Когда группа была уже на подходе к лесу, противник открыл сильный пуле­метный огонь. У самого обрыва речки Арзамасцев вдруг почувствовал острую боль в ногах и тут же упал. Очнувшись, он увидел, что ноги забинтованы, попытался им пошевелить. От страшной боли потемнело в глазах. Но, стиснув зубы, политрук поднялся на колени. На лбу выступили капельки холодного пота. — Подай пулемет, — попросил он солдата.

Боец торопливо подал ему свой ручной пулемет, а сам открыл огонь из винтовки п поднявшимся в атаку гитлеровцам. Редели отряды фашистов, но атака следовала за атакой. К вечеру Арзамасцев заметил, что немцы стараются обойти их и окружить. Пока не поздно, надо уходить, — решил Арзамасцев. — В живых осталось только девять человек.

Товарищ политрук, — подошел инструктор служебных собак сержант Федоров. – У меня в овраге четыре собаки. Давайте отпустим их. Они отвлекут внимание на себя, а мы тем временем пробьемся. Хорошо, действуй! А политрук Арзамасцев обратился к бойцам: — Товарищи, дальше удержать многократно превосходящего противника мы не можем. Будем пробиваться в сторону леса, там нас ожидает группа лейтенанта Васильева… А меня оставьте. Со мной вы не пробьетесь, погибнем все. Я при­крою вас огнем пулемета. Счастливо…

Бойцы молча обняли политрука, то­ропливо вытерли показавшиеся слезы. А он, улыбаясь, прощался с товарищами, с жизнью.

По команде сержанта Федорова четыре собаки бросились на наседавших фашистов. Не ожидавшие такого нападения, гитлеров­цы на несколько минут растерялись. Этого и ждали пограничники. Группа прорвалась в лес, к основной группе заставы.

Еще долго слышались очереди пулемета политрука Арзамасцева. А когда в районе заставы воцарилась тишина, бойцы сняли фу­ражки.

Как стало известно после войны, в одном из ожесточенных боев в районе города Кретинга смертью героя погиб и начальник за­ставы лейтенант Всеволод Васильев.

(Из очерка А.Н. Николаева «Земляки»)

УФСБ России по Чувашской Республике

На снимке: A.M. Арзамасцев с женой Клавдией Петровной (из архива сына Валерия)