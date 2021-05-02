Последние звонки в школах Чувашии пройдут в традиционном формате

Об этом сегодня, 17 мая, сообщила вице-премьер – министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева на еженедельной планерке в Доме правительства.

«В этом году в республике последний звонок прозвенит для более 12,4 тысяч девятиклассников и свыше 5,6 тысяч одиннадцатиклассников, – рассказала руководитель Минобразования Чувашии. – 24 марта стартует ОГЭ по русскому языку для девятиклассников. В связи с этим последние звонки в нашем регионе, как и по всей стране, будут проходить 21 и 22 мая – на усмотрение самой школы. Праздничные мероприятия состоятся в традиционном очном формате, с соблюдением всех необходимых мер безопасности».