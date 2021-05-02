Арбитражный управляющий теперь бывший…

Почти полгода суды всех инстанций — от чувашского арбитража до Верховного суда России — рассматривали дело, инициированное Управлением Росреестра по Чувашии, о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего Игоря Ваньева.

Ответчик не хотел мириться с вынесенным решением, рассказали в управлении. Он прошел апелляцию, кассацию. Но вердикт суда первой инстанции остался неизменным — дисквалификация сроком на шесть месяцев.

Игорь Ваньев более десяти лет работал арбитражным управляющим, состоял в ассоциации «Саморегулируемая организация «Меркурий». После вступления в силу апелляционного решения он был исключен из СРО и лишен права в течение полугода заниматься деятельностью в сфере банкротства. По словам руководителя Управления Росреестра по Чувашии Екатерины Карпеевой, дисквалификация — крайняя мера наказания арбитражного управляющего. Как правило, ей предшествуют ранее совершенные административные правонарушения. В «послужном» списке Ваньева уже были предупреждение и штраф за аналогичные промахи, но он продолжал нарушать законодательство о банкротстве, за что и поплатился.

Ведя процедуру несостоятельности ООО «Индустриально-строительный комбинат», Игорь Ваньев неоднократно допускал правонарушения. Сотрудники Управления Росреестра выявили их и изложили в заявлении о привлечении арбитражного управляющего к ответственности. Все эпизоды были признаны судом обоснованными. Оценив в совокупности материалы дела, суд сделал вывод «о пренебрежительном отношении арбитражного управляющего к исполнению своих публично-правовых отношений в сфере соблюдения законодательства «О несостоятельности (банкротстве)». И применил меру наказания в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев. Так что, занимаясь «банкротными» делами, арбитражным управляющим необходимо соблюдать действующее законодательство, иначе будут неприятности.

А вообще с начала 2021 года по заявлениям Управления Росреестра дисквалифицированы трое арбитражных управляющих. В этом списке и Анатолий Константинов, ранее состоявший в Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» и повторно нарушивший законодательство при ведении банкротного дела. А для суда это, как уже сказано, отягчающее обстоятельство. В ходе судебного разбирательства ответчик согласился со всеми выявленными нарушениями, признал вину, раскаялся, тем самым рассчитывая на благосклонность суда. По его мнению, значимых негативных последствий для участников процедуры банкротства не было, и просил признать совершенные им проступки малозначительными. Однако суд приравнял тяжесть правонарушений к дисквалификации на полгода.

«Последствия дисквалификации очень серьезны, — еще раз подчеркнула Екатерина Карпеева. — Во-первых, управляющий исключается из членства в саморегулируемой организации. Во-вторых, отстраняется от ведения всех дел. В-третьих, восстановление после дисквалификации связано со значительными материальными расходами, повторным обучением и сдачей экзаменов. Чтобы избежать таких колоссальных последствий, целесообразнее осуществлять свою деятельность в рамках действующего законодательства и не допускать ошибок, которые очень дорого, в прямом и переносном смысле, обходятся как кредиторам, так и арбитражным управляющим».

С позиции государства институт банкротства — важный элемент рыночной экономики. Именно поэтому законодатель ужесточил ответственность арбитражных управляющих. Однако многие практики полагают, что на законодательном уровне целесообразно ввести альтернативный механизм привлечения к административной ответственности антикризисного менеджера. Например, за повторное нарушение ведения процедуры банкротства увеличить размер штрафа, а не применять сразу крайнюю меру — дисквалификацию. Будет ли такое послабление внесено в КоАП РФ, решают законодатели. Пока что Росреестр выполняет возложенные государством обязанности по контролю за деятельностью арбитражных управляющих строго в соответствии с действующим законодательством.