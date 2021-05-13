Законопроект о жилищных сертификатах для детей-сирот принят Госсоветом

На заседании Госсовета Чувашии, прошедшем 13 мая, в первом и втором чтении был принят законопроект о внедрении новой меры поддержки детей-сирот — выдаче сертификатов на приобретение жилья. Он был внесен в парламент республики Главой региона Олегом Николаевым. На предоставление социальной выплаты могут рассчитывать люди в возрасте от 23 лет и старше при отсутствии неснятой или непогашенной судимости, дееспособные, с непрерывной трудовой деятельностью. «Размер социальной выплаты устанавливается исходя из социальной нормы площади 33 кв. метра на ребенка-сироту и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, устанавливаемой ежеквартально Минстроем России для Чувашии», — разъяснил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Павел Данилов. На жилищные сертификаты будут направляться только средства республиканского бюджета.