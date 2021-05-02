Ледоход на Волге. Чебоксары, 1956 год

Фото Конона Белкова

Обычно весной в «Советской Чувашии» появлялись статьи под рубрикой «По архивным материалам», в которых рассказывалось, в каком году было самое раннее вскрытие Волги, в каком году самое позднее, какой был самый высокий и какой самый низкий уровень паводка, и так далее.

Вот, к примеру, что такое первая подвижка льда? Старожилы помнят зимнюю дорогу через Волгу — две широкие полосы в ту и другую стороны. В основном по ним возили с Заволжского торфопредприятия в Чебоксары торфяные брикеты, так как, несмотря на то, что в 1959 году в город пришел газ, еще долгое время котельные работали на угле и торфе, да и печи в частных домах топили не только дровами. Изредка по дороге проезжал рейсовый автобус «Чебоксары-Сосновка» — был и такой зимний маршрут в начале 1950-х годов. Весной снег начинал таять, у берегов появлялись закраины, автомобильное движение прекращалось, обе полосы покрывались водой и становились черными от торфяной пыли — редкий пешеход осмеливался тогда пересечь Волгу, жизнь в поселках на левой стороне замирала.

Еще вчера вечером эта дорога была напротив набережной, а сегодня утром на ее месте белая целина и черные полосы виднеются где-то внизу. Верный признак того, что в ближайшие часы на Волге начнется ледоход. Вот что писала газета в апреле 1956 года: «Нынче первая подвижка льда произошла в ночь с 19 на 20 апреля. Лед продвинулся на двести метров, а 20 апреля начался ледоход».

На набережной в такие дни собиралось много народа — ждали ледохода. И не зря — зрелище было необыкновенным. По всей ширине реки сплошным потоком шел лед, у берегов льдины налезали друг на друга, шум было слышно даже с Красной площади. На фотографии основной лед уже прошел, остались только выброшенные на берег льдины и между ними мы видим деревянную лодку. Это не рыбаки, нет, им еще рано — это работают частники, обеспечивающие единственно возможное в эту пору сообщение между правым и левым берегами. Риск, а что делать? Речные трамвайчики неповоротливы, а на лодке легче было увернуться от отдельных льдин.

Подойдем поближе к устью реки Чебоксарки. Год назад, в 1955 году, вода в Волге поднималась на десять с лишним метров, а в этом году всего на семь с половиной. Разница в три метра — это существенно облегчало жизнь, и доставляло меньше хлопот жителям целого района между восточным и западным косогорами, так называемой «Винокурни».

Сейчас все знают проспект Максима Горького в северо-западном районе Чебоксар, и уже мало кто помнит улицу Максима Горького. А начиналась она у (правильней будет — под) кафе «Керосинка» (площадь Речников, 1), тянулась через всю площадь и заканчивалась за нынешними ЖК «Альбатрос» и «Волга» (площадь Речников, 9). И была эта улица одной из старейших в городе, в начале XIX века называвшаяся Винокурской — отсюда и название района.

Итак, весна 1956 года, причальная линия у берега Волги. На первом плане житель этой самой «Винокурни» пришедший задать ремонт своей лодке, заняться перевозом, а может и порыбачить на островах (ставить сети, пока вода на убыль не пошла). На горизонте восточный косогор со складами «Заготзерна», две мачты радиостанции, за которыми дымит труба ТЭЦ № 1, в самом правом углу виден один из домов работников хлопчатобумажного комбината (улица Зои Яковлевой, 54), ниже большое круглое здание — в прошлом соляной склад Чувашпотребсоюза… На сегодняшний день ничего от этого довольно-таки грустного пейзажа не осталось. Жилой дом и по сей день стоит напротив ДК имени Петра Хузангая, только не увидишь теперь его с этой точки — тот же «Альбатрос» перекрыл обзор.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики