В нерабочие дни чебоксарцев приглашают привиться от ковида

Сегодня у «Шупашкара», завтра в «Каскаде»

Центральная городская больница продолжает вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав Чувашии.

5, 6, 7 мая мобильный пункт вакцинации будет обслуживать граждан возле универмага «Шупашкар». Желающие смогут привиться от ковида с 12.00 до 16.00 часов, для этого при себе нужно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.

А с 6 мая прививочный пункт на два дня откроется в торговом центре «Каскад». Сделать прививку здесь можно с 14.00 до 16.00.

Напомним, процедуру могут пройти люди старше 18 лет. Через 21 день после первой прививки мобильный пункт проведет и второй этап вакцинации.