Проект по переработке птицеводческих отходов в органические удобрения получит господдержку

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом шла речь на заседании экспертного совета «Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» при обсуждении инвестиционного проекта ООО «Завод органических удобрений».
Проект стоимостью более 230 млн рублей предполагает организацию предприятия по переработке птицеводческих отходов в органические удобрения. 110 млн в качестве займа под 1% годовых для софинансирования готов предоставить Фонд развития промышленности. В данный момент проект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации, а само предприятие планируется организовать по соседству и в сотрудничестве с птицефабрикой «Юрма».
Как отмечает руководитель Фонда развития промышленности Александр Спиридонов, подобные комплексные проекты, когда инвестор решает не только собственные бизнес-задачи, но и нацелен на закрытие социальных, экологических вопросов региона, признаются в качестве приоритетных. Максимально подключаются возможности региона и фонда, чтобы такие инвесторы получали наиболее выгодные условия по займу, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Чувашии.

Опубликовано: 4 мая 2021 г.


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