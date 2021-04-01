Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас

СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!

Добрые пасхальные традиции на протяжении столетий несут в себе жизнеутверждающий смысл. Пробуждая в сердцах самые светлые чувства, Пасха напоминает о милосердии и сострадании, человеколюбии и красоте окружающего мира.

Пусть этот радостный день пройдет в теплом семейном кругу, в согласии и любви к ближним! От души желаю всем жителям Чувашии счастья и доброго здоровья! Христос Воскресе!

Глава Чувашской Республики ОЛЕГ НИКОЛАЕВ