Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас
СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!
Добрые пасхальные традиции на протяжении столетий несут в себе жизнеутверждающий смысл. Пробуждая в сердцах самые светлые чувства, Пасха напоминает о милосердии и сострадании, человеколюбии и красоте окружающего мира.
Пусть этот радостный день пройдет в теплом семейном кругу, в согласии и любви к ближним! От души желаю всем жителям Чувашии счастья и доброго здоровья! Христос Воскресе!
Глава Чувашской Республики ОЛЕГ НИКОЛАЕВ