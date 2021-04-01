Со светлым Христовым Воскресением!

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас
СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!
Добрые пасхальные традиции на протяжении столетий несут в себе жизнеутверждающий смысл. Пробуждая в сердцах самые светлые чувства, Пасха напоминает о милосердии и сострадании, человеколюбии и красоте окружающего мира.
Пусть этот радостный день пройдет в теплом семейном кругу, в согласии и любви к ближним! От души желаю всем жителям Чувашии счастья и доброго здоровья! Христос Воскресе!

Глава Чувашской Республики ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Опубликовано: 29 апреля 2021 г.


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