Кому трудиться, а кому отдыхать с 4 по 7 мая

Граждане совершенно растерялись в связи с введением нерабочих дней между майскими праздниками. Создается ощущение, что в каждом регионе разные организации сами принимают решения, выходить им на работу с 4 по 7 мая либо трудиться в эти дни на «удаленке», или же установить дежурство и прочее. Понятно, что предприятия, осуществляющие непрерывную деятельность, будут работать в штатном режиме. Но в таком случае куда работающим родителям деть маленьких детей, если садики будут закрыты? А если именно в эти дни, объявленные нерабочими, человеку нужно оплатить кредит в банке, перенесут ли его платеж, и вообще будут ли обслуживать клиентов банки? Разъясняем ситуацию по нашему региону.

Школам рекомендовано отдохнуть, садикам — открыться

На днях родители дождались, наконец, разъяснений по поводу дополнительных «каникул» для школьников. Как сообщили федеральные СМИ, министр просвещения Сергей Кравцов рекомендовал школам не работать с 4 по 7 мая, а детским садам – по необходимости организовать дежурные группы.

В региональном министерстве прокомментировали: «Минобразования Чувашии рекомендует школам объявить дни с 4 по 7 мая 2021 года нерабочими. При этом необходимо скорректировать образовательную программу, чтобы дети успели ее полностью освоить. Стоит учесть, что окончательное решение о режиме работы принимает руководство учебных заведений, поэтому в отдельных школах 4-7 мая учащиеся все же будут учиться». Схожий комментарий дан и по детсадам: решение о работе учреждения принимают самостоятельно, следуя рекомендации Минпросвещения России и в связи с обращениями родителей.

Как уведомили в чебоксарском управлении образования, с 4 по 7 мая школьники города все-таки не учатся, учебу они продолжат после праздников с 11 мая. А вот детсады будут работать в штатном режиме. Новость, прямо скажем, не обрадовала педагогов дошколят. Комментарии с высказываниями о «несправедливом» отношении к воспитателям в Инстаграме перевалили за сотню. Пришлось управлению разъяснять, почему во время нерабочих дней детсадам придется открыться и почему нельзя организовать дежурные группы.

Во-первых, работающим мамам и папам не с кем оставить детей. С подобными обращениями, в частности, выступили медики, сотрудники торговых и промышленных предприятий, как, например, концерна «Тракторные заводы». Администрации дошкольных учреждений может и рады были бы организовать у себя дежурные группы, но в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по Чувашии они обязаны соблюдать «принцип групповой изоляции», то есть открыть сборные дежурные группы невозможно.

Банки работают, но по своему графику

Как сообщает «Российская газета», Банк России рекомендовал финансовым организациям самостоятельно определить режим работы в объявленные указом Президента нерабочие дни (с 4 по 7 мая). Если они решат работать, им рекомендовано обеспечить предоставление всех услуг, оказываемых в рабочие дни. Некоторые крупные банки, сославшись на то, что они являются непрерывно действующими организациями, уже приняли решение выйти на работу с 4 по 7 мая, однако по особому графику.

Например, Сбер сообщает, что в праздничные дни (1, 2, 3, 8, 9 мая), а также 5 и 6 мая будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Тут же выложен перечень работающих офисов 4, 7 и 10 мая. Обслуживать корпоративных клиентов в офисах банка в праздники не будут, а вот с 4 по 7 мая двери для них откроют дежурные офисы. Кстати, график их работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (с мобильных телефонов звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 8 800 555-55-50.

Банк ВТБ также решил работать. Причем если в праздничные дни обслуживание клиентов — физических лиц будет проводиться только в дежурных отделениях (список указан на сайте), то с 4 по 7 мая сеть ВТБ по всей стране будет работать в полном объеме.

Ну а поскольку банки все равно работают, то платежи по кредитам не переносятся, оплата производится в установленный срок согласно кредитному договору.

НАША СПРАВКА Как продлить вклад, если он заканчивается в праздники? Как разъяснили в Сбербанке, на этот счет существует стандартный порядок. Пролонгация вкладов, которые заканчиваются в праздники, переносится на следующий за ними рабочий день. Если банк работает, вклад можно продлить в штатном режиме.

Фото gazeta.ru

Несмотря на то, что решение отправить школьников на дополнительные «каникулы» с 4 по 7 мая носит рекомендательный характер, большинство школ республики решили прислушаться к рекомендациям Минпросвещения.