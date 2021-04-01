Полицейские разыскали жителя Казани, пропавшего без вести больше недели назад

Ранним утром 24 апреля на автодороге М-7 «Москва — Уфа» в Моргаушском районе инспектор отделения ГИБДД лейтенант полиции Петр Ильин и сотрудник районного отдела внутренних дел старший сержант Владимир Чертов заметили пешехода. Одетый как бомж парень шагал по обочине, не обращая внимания на проезжавшие мимо машины. Незнакомец объяснил патрулю, что добирается в Москву на попутном транспорте, но полицейские все же решили проверить его по базе данных.
Интуиция их не подвела: 29-летний житель столицы Татарстана был объявлен в федеральный розыск как пропавший без вести. Близкие хватились молодого человека неделю назад.
Работавший в строительной сфере горожанин исчез так неожиданно, что правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело. Сам путешественник о причинах своего внезапного отъезда из дома говорил весьма туманно, но при этом явно не хотел быть обнаруженным. Телефон выбросил, свою одежду оставил в каком-то заброшенном дачном домике, переодевшись в то, что нашел там.
Из ОМВД по Моргаушскому району, куда его доставили местные стражи порядка, парня забрали сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашии и в тот же день передали казанца родителям.
Благодаря чувашским оперативникам на днях был обнаружен и 79-летний житель Казани, который приехал в деревню Старые Урмары Урмарского района прибраться на могиле жены, и исчез. Родственники пожилого человека сразу же обратились в полицию, так как пенсионер страдал неизлечимым заболеванием и мог почувствовать себя плохо даже после незначительной физической нагрузки. Сотрудники полиции вместе с волонтерами прочесали весь район и убедились, что дедушка уехал на следовавшей в Казань электричке. С помощью коллег из транспортной полиции была получена информация, что похожего по приметам мужчину видели на одной из станций в Казани. Вскоре выяснилось, что там пенсионеру действительно стало нехорошо и «скорая» забрала его в больницу. Дочь без вести пропавшего уже звонила в отдел розыска УУР МВД по Чувашии со словами огромной благодарности, что помогли отыскать больного человека.
Полицейские разыскали жителя Казани, пропавшего без вести больше недели назад
Ранним утром 24 апреля на автодороге М-7 «Москва — Уфа» в Моргаушском районе инспектор отделения ГИБДД лейтенант полиции Петр Ильин и сотрудник районного отдела внутренних дел старший сержант Владимир Чертов заметили пешехода. Одетый как бомж парень шагал по обочине, не обращая внимания на проезжавшие мимо машины. Незнакомец объяснил патрулю, что добирается в Москву на попутном транспорте, но полицейские все же решили проверить его по базе данных.