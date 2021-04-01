Полицейские разыскали жителя Казани, пропавшего без вести больше недели назад

Ранним утром 24 апреля на автодороге М-7 «Москва — Уфа» в Моргаушском районе инспектор отделения ГИБДД лейтенант полиции Петр Ильин и сотрудник районного отдела внутренних дел старший сержант Владимир Чертов заметили пешехода. Одетый как бомж парень шагал по обочине, не обращая внимания на проезжавшие мимо машины. Незнакомец объяснил патрулю, что добирается в Москву на попутном транспорте, но полицейские все же решили проверить его по базе данных.

Интуиция их не подвела: 29-летний житель столицы Татарстана был объявлен в федеральный розыск как пропавший без вести. Близкие хватились молодого человека неделю назад.

Работавший в строительной сфере горожанин исчез так неожиданно, что правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело. Сам путешественник о причинах своего внезапного отъезда из дома говорил весьма туманно, но при этом явно не хотел быть обнаруженным. Телефон выбросил, свою одежду оставил в каком-то заброшенном дачном домике, переодевшись в то, что нашел там.

Из ОМВД по Моргаушскому району, куда его доставили местные стражи порядка, парня забрали сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашии и в тот же день передали казанца родителям.

Благодаря чувашским оперативникам на днях был обнаружен и 79-летний житель Казани, который приехал в деревню Старые Урмары Урмарского района прибраться на могиле жены, и исчез. Родственники пожилого человека сразу же обратились в полицию, так как пенсионер страдал неизлечимым заболеванием и мог почувствовать себя плохо даже после незначительной физической нагрузки. Сотрудники полиции вместе с волонтерами прочесали весь район и убедились, что дедушка уехал на следовавшей в Казань электричке. С помощью коллег из транспортной полиции была получена информация, что похожего по приметам мужчину видели на одной из станций в Казани. Вскоре выяснилось, что там пенсионеру действительно стало нехорошо и «скорая» забрала его в больницу. Дочь без вести пропавшего уже звонила в отдел розыска УУР МВД по Чувашии со словами огромной благодарности, что помогли отыскать больного человека.