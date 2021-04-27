К истокам Трусихи

Конец апреля — самое время, чтобы рассмотреть русла городских речек. Уже сошел снег и даже немного подсохло, но еще не заполонила все бурная растительность. В выходной пошла посмотреть, откуда начинается Трусиха — она бежит под Гагаринским мостом, мы любим там побродить в старом яблоневом саду — и подумать, что и как там может быть облагорожено и применено.

Спуск под мост и вся прилегающая территория, где ходят люди, страшно замусорен. Летом все эти банки-склянки прячутся в траве, а сейчас, например, их легко можно убрать, если постараться. Река течет еще на «ступеньку» ниже яблоневого сада, и возле воды есть плоское пространство, которое пока подтоплено половодьем и заболочено, но летом вполне сухое. Правда, то там, то здесь в речку впадают ручьи, и просто так идти вдоль берега, не в резиновых сапогах, невозможно в любое время года.

Деревья растут не сплошными дебрями, единственное, что мешает передвижению — это сухие поваленные стволы и их буйные ветки. Если их распилить и убрать, получится вполне уютное место.

Русло там, где к нему близко не подходит человеческое жилье, совсем чистое. Цветут цветочки, лезет из земли сныть, кричат многочисленные пернатые (встретила по пути несколько пар уток, правда, не успела сфотографировать, резво смылись вверх по течению).

В нескольких местах дома на левом берегу подходят к воде очень близко, и вот там мусорно, есть две «полновесные» свалки, которые вручную так просто не разберешь.

В нескольких местах через речку проложены импровизированные мостки, натоптаны дорожки — видно, что местные жители как-то через нее перебираются, чтобы сократить себе путь.

Там, где на карте обозначен зеленый участок — типа лес — на самом деле многочисленные дачи. Домики стоят чуть ли не у самой воды (видимо, чтобы легче было поливать). Многие из них заброшены и развалились — отличная локация для суровых фильмов про апокалипсис.

Ну и что самое было для меня неожиданное — там, где на карте нарисован исток, вовсе не ключик пробивается, а довольно широкая и полноводная речка вытекает из бетонной трубы.

P. S.

По случаю всероссийского субботника мы с дочкой начали разгребать авгиевы конюшни на краю Лакреевского, рядом с речкой. За три часа набрали 10 больших мешков мусора, а еще нашли несколько настоящих сокровищ: мини-сад в пустой водочной бутылке (там сам собой бурно разросся папоротник) и бараний череп. Мусор, правда, пришлось оставить у дороги: городские службы по выходным отдыхают, а вывоз за свой счет обошелся бы в 2500 р.

Фото автора

Пока для жителей здешних мест река скорее препятствие, чем место для отдыха.