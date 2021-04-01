Со дня аварии на Чернобыльской АЭС прошло 35 лет

Незаживающая рана…

Крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества называют аварию на Чернобыльской АЭС. 26 апреля исполнилось ровно 35 лет, как на четвертом энергоблоке электростанции прогремел взрыв, а за ним произошел мощный выброс радиации. Со всех уголков страны на ликвидацию последствий аварии были направлены сотни тысяч человек, в том числе и из Чувашии. Что вспоминают они сегодня о событиях тех дней, считают ли себя героями, ведь, по сути, они ценой собственного здоровья, своей жизни встали на борьбу с невидимым врагом…

Как это было

О том, как это было, вспоминали на недавней конференции, посвященной 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС в Чувашском национальном музее. Встречу организовала Чувашская республиканская организация ООО «Российский союз ветеранов», многие члены которой, будучи военнослужащими, тоже участвовали в ликвидации последствий катастрофы на АЭС.

…Как сообщали тогда официальные источники, радиационному загрязнению подверглись территории Советского Союза площадью около 155 тыс. кв. км с населением почти 7 млн человек. По некоторым данным, в те дни высокий радиационный фон был замечен и в ряде европейских стран. Высокие дозы облучения сказались на здоровье людей, среди ликвидаторов и тех, кто оказался в первые дни в зоне заражения, в последующие годы выявлялись многочисленные онкологические заболевания.

«Буквально на следующий день после возвращения из Афганистана меня направили в Чернобыль, — поделился воспоминаниями участник боевых действий в Афганистане, подполковник в отставке Виталий Тры. — В июне вместе с заместителем командующего Прикарпатским военным округом по строительству генерал-майором Анатолием Куницей мы полетели обследовать чернобыльскую зону. Тогда, наверное, я впервые и ощутил на себе влияние радиации, какой-то металлический привкус, ощущение мягкого волнения по всему телу и горячего ветерка на коже…»

В зоне ликвидации Виталий Александрович руководил военными строителями своего округа в составе оперативной группы. «Обстановка была крайне сложная, каждый понимал, что вокруг витает невидимый и жестокий враг», — напомнил военный инженер. По его словам, на ликвидацию съезжались тысячи и тысячи людей со всей страны: специалисты-химики, физики, военные из войск радиационной, химической и биологической защиты, солдаты-срочники, бульдозеристы, водители, крановщики, сварщики… И все, подчеркнул он, абсолютно все четко, слаженно и самоотверженно выполняли поставленные перед ними задачи.

Их называли «партизанами»

По рассказам ликвидаторов, когда случилась катастрофа, вышел приказ Минобороны: мужчины от 35 до 40 лет, у кого уже были семьи и как минимум двое детей, должны были отправиться на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Всех, кого призывали через военкомат «из запаса», негласно называли «партизанами». Среди них оказался и гидростроитель Михаил Павлов. На тот момент ему было 39 лет.

«Конечно, и речи не было о том, чтобы отказаться, хотя нас и предупредили, что придется работать в условиях ионизирующего облучения. Но мы и представить себе не могли масштаб разрушений на АЭС, — признался Михаил Родионович, ныне возглавляющий новочебоксарскую общественную организацию «Союз Чернобыль». — Я провел на ликвидации чуть более трех месяцев. С товарищами занимались дезактивацией третьего блока, расчищали помещения, четвертый блок уже к тому времени закрыли в саркофаг. Помню, как ликвидаторы водружали красное знамя на вершину 78-метровой вентиляционной трубы, что стояла над разрушенным реактором. Водружение флага означало окончание очистных работ на самом опасном участке заражения — крыше реактора. Это был и знак того, что мы победили радиацию. Хотя предстояло еще очень много работы…»

ЦИФРЫ Около 600 тысяч человек приняли участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, из них 1957 — уроженцы Чувашии. Из-за болезней, возникших в результате воздействия радиации, скончались сотни человек. На сегодня в республике, по данным Минтруда Чувашии, проживают 967 героев Чернобыля, около трети из них, по неофициальным источникам, инвалиды.

Защитных средств не хватало. Те, кто работал в наиболее опасной зоне, накрывались свинцовыми фартуками, у остальных же часто был лишь один респиратор для лица, его еще называли «лепесток». У немногих были противогазы. А некоторые из-за жары или неудобства пренебрегали даже имеющимися средствами защиты. Между тем пыль, проникавшая вместе с радиоактивными веществами в легкие, была самой опасной.

«С «сослуживцами» по приезде домой мы встречались уже в больнице, потому что многие после этого болели. Через пару месяцев после возвращения ушел из жизни мой товарищ, с которым бок о бок работал на АЭС, — поведал Михаил Павлов, которому и самому три раза переливали кровь. — Но даже если б знал, что будет все так, не изменил бы своего решения. Мы исполняли долг, так нужно было. Никто из нас не думал о том, чтобы прятаться за чьи-то спины…»

Рыжий лес и запретные яблоки

Одно из ярких воспоминаний ликвидаторов — рыжий лес. «Он будто и сейчас перед моими глазами, — прищурил взгляд Михаил Родионович. — Это был сосновый лес, принявший на себя наибольшую долю радиации во время взрыва, из-за чего и стал рыжим. Помню, как экскаваторами вырыли огромный котлован, повалили туда все эти деревья и засыпали землей».

А Владимиру Григорьеву вспомнились большие наливные яблоки, которые он чуть не испробовал во время патрулирования запретной зоны. В Чернобыль он попал солдатом-срочником в 1987 году. В отличие от «партизан» молодых военнослужащих не подпускали близко к реактору. Однако и они «хлебнули» свою дозу радиации. Молодежь занималась материально-техническим снабжением ликвидационных служб. Проще говоря, привозили ликвидаторам новую форму, забирали старую, доставляли и перетаскивали на себе вещи, из-за чего при проверке дозиметром постоянно «звенели». «Мы увидели яблоню, когда обходили территорию. Ах, какие там крупные и наливные яблоки висели! Наш капитан — молодец, взял дозиметр, приложил к яблоку — и ничего. Мы уж и рты разинули, а он разрезал яблоко и снова приложил прибор, и тот зазвенел. Ну, конечно, сразу расхотелось есть яблоко…» — улыбнулся Владимир. В 19 лет у него не спросили, поедет ли он в радиоактивную зону, никто его не предупредил, какие могут быть последствия.

«Понимание того, как мы там рисковали, пришло намного позже. Солдаты-срочники, которых отправили в Чернобыль, по сути, остались не у дел — если у «чернобыльцев» были какие-то льготы, то «срочники» не пользовались никакими привилегиями, — посетовал Владимир. — По возвращении мы, конечно, создали семьи. У многих моих сослуживцев, в том числе и у меня, дети родились с проблемами здоровья…»

«Как жена ни упрашивала меня на третьего ребенка, я не согласился…» — признался другой участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Анатолий Когырев. Поскольку «на гражданке» он трудился в автохозяйстве МВД, его взяли аккумуляторщиком. Близко к реактору он не работал, но опасность скрывалась в автомобильном оборудовании, с которым он постоянно контактировал. Пыль и грязь от аккумуляторов — все это оседало в легких. Спустя полтора месяца Анатолий Николаевич заболел. Сильные головные боли мучают его до сих пор. «Низкий поклон всем врачам, которые нас лечили и продолжают лечить», — попросил он передать через газету благодарность медикам…

После конференции ликвидаторы еще долго вспоминали былое, говорили и о проблемах: мало того что в свое время многим через суд пришлось выбивать себе положенные государством квартиры, с тех пор, как прошла монетизация льгот, поддержки «чернобыльцам» стало меньше…

Ну а пока проходила встреча, несколько участников мероприятия вместе с кадетами чебоксарской школы № 37 возложили цветы к памятнику героям-ликвидаторам Чернобыльской и других радиационных катастроф. И это еще одна забота «чернобыльцев» Чувашии. Когда-то памятник был построен на пожертвования людей, и по-хорошему он давно нуждается в реконструкции. Не мешало бы облагородить это место, установить стелу с именами участников ликвидации. Но вопрос, как всегда, упирается в финансы…

КСТАТИ Действительно, было время, когда участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС приходилось отстаивать свое право на положенные от государства квартиры через суд. К слову, о такой «практике» писала и наша газета («Теперь чернобыльцы знают, кто им задолжал» — 17.11.2004 г., «Одного чернобыльца поддержали, другому отказали» — 02.10.2005 г.). Как ситуация обстоит нынче? Как сообщили в Минтруде Чувашии, в списке мер поддержки гражданам, пострадавшим от радиации, значится и выдача государственных жилищных сертификатов. По итогам 2018 года выдано 9 сертификатов, в 2019 году — 6, в 2020 году — 8. На этот год пока один гражданин изъявил желание получить жилищный сертификат, информирует ведомство.

Фото souzchernobylnsk.ru

Сотни тысяч советских людей, словно живым щитом, заслонили мир от радиационной катастрофы. День за днем преодолевая последствия аварии, они проявляли настоящий героизм.