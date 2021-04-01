Сергей БЕККЕР: У района достойное место

В республике существенно обновился корпус глав администраций муниципальных образований. В числе «новичков» — глава Цивильской районной администрации Сергей Беккер, заступивший на должность ровно год назад — 27 апреля. Осваиваться на нелегком руководящем посту ему довелось в условиях прогрессирующей пандемии. Да и без нее в наследство досталось немало серьезных проблем, требующих незамедлительного решения. О делах сегодняшних и перспективах муниципалитета — беседа корреспондента «СЧ» с главой администрации района. Разговор состоялся 21 апреля — в День работника местного самоуправления.

— Сергей Федорович, в отличие от своих последних предшественников, которых присылали сверху, вы возглавили муниципалитет, можно сказать, на оппозиционной волне. Будучи местным депутатом, активно выступали с критикой администрации, и достаточно конструктивной. И вот вам предложили показать себя непосредственно в деле — со стороны, мол, указывать легко… Насколько, по вашим ощущениям, тяжелее оказалась руководящая ноша в сравнении с той, оппозиционной?

— Не стану кривить душой — в первые недели испытывал сумасшедший стресс от навалившегося. А тут еще и коронавирус, который не просто отвлекал, но и беспокоил, тревожил. Много было непонятного, неизвестного. В районе первыми в республике стали курсировать автомобили с громкоговорителями, напоминающие об опасности. Вышли на улицы волонтеры. Избежать ущерба, конечно, не удалось, особенно пострадали общепит, сфера услуг.

Но постепенно стал вникать, расставлять приоритеты, формировать команду. Многие новые руководители, как правило, начинают с разруливания наиболее кричащих проблем. Но главная задача главы, наверное, все же в создании команды, на которую можно положиться. (Еще в прежние времена секретарь райкома в первую очередь занимался подбором и расстановкой кадров). Последнее оказалось наиболее сложным — я не сторонник рубить сплеча, не стал убирать прежних работников администрации. К тому же где найдешь лучшую замену… Сказал: у каждого есть время доказать свои профессиональные качества, компетенцию и, если хотите, преданность.

Было много вакансий — только в отделе строительства три, а из четверых работающих ни одного со строительным образованием, в сельхозотделе — ни одного агронома. В основном удалось закрыть вакансии компетентными специалистами, но на деле кадровый процесс постоянный. В том числе на уровне глав сельских поселений. По законодательству глава района не может напрямую влиять на них, указывать им. Тем не менее работу каждого главы я, конечно, отслеживаю с учетом происходящих ЧП, количества нареканий со стороны жителей. Есть главы, которые, по моей оценке, не на своем месте, но лишить их должности, увы, не могу. Хотя в меру полномочий стараюсь влиять на поселенческое руководство.

В этом плане я поддерживаю предстоящую муниципальную реформу, в том числе в возможном укрупнении муниципалитетов. Я также сторонник упразднения института главы муниципалитета. Руководитель у него должен быть один — во главе администрации.

— Итак, позади год работы… Что вы считаете своими основными достижениями за этот период?

— Кроме перечисленного, значимой вехой считаю личное участие в разработке комплексной программы социально-экономического развития района в рамках стратегии развития Чувашии. В июне прошлого года она была представлена Главе республики Олегу Николаеву, который одобрил документ по большинству позиций. В основе же работы администрации была реализация национальных проектов.

Справка «СЧ» На национальный проект «Образование» району выделено 14,4 млн рублей. Реализуются мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка» по дополнительному образованию. По нацпроекту «Жилье и городская среда» предусмотрено финансирование в сумме 11,6 млн рублей. В его рамках реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Заключены муниципальные контракты на благоустройство пространства в центральном парке Цивильска со сроком исполнения до 31 июля 2021 года. Еще один объект — сквер «Старый город».

На нацпроект «Демография» выделено 156,4 млн рублей. Средства направляются по региональному проекту содействия занятости женщин в плане доступности дошкольного образования для детей на строительство детсада на 240 мест в Цивильске. Срок сдачи — ноябрь 2021 года.

Другим заметным событием считаю серьезные подвижки в обеспечении жильем молодых семей. Кроме того, по программе инициативного бюджетирования построено рекордное количество объектов — 41. Отремонтировано также 29 водонапорных башен. Эти объекты тоже важные — по инициативе Главы республики был активизирован этот процесс в регионе. Также немало — 150 квартир — было приобретено по программе сельской ипотеки.

Отдельная тема — взаимоотношения со строительными подрядчиками, которые пришлось настраивать в ручном режиме. Они привыкли получать подписи на «закрывающих» объемы документах не глядя, а я не стал этого делать. Нет, говорю, ребята, здесь вот и здесь на окнах брак, вы себе такие поставите? Бордюр стоит криво — это как? Поначалу они буквально психовали, но со временем стали дружить.

— Есть ли подвижки в инвестиционной сфере? Это тоже одна из важных задач главы муниципалитета.

— Данная сфера, конечно, непростая. Инвестор за просто так не вложится, он долго будет изучать сферу вложения, а также персону главы муниципалитета, от которого тоже зависит эффективность инвестиций. Пока не могу похвалиться крупными проектами, но они на подходе, прежде всего у наших ведущих агрохолдингов — «Цивильского бекона», «Воддорстроя». В частности, проект строительства одной из крупнейших в республике ферм крупного рогатого скота.

В районе планируется разместить один из агропарков Чувашии. Не без труда нам удалось найти 52 гектара земли под него, пройдены этапы обсуждения проекта в республиканских ведомствах, публичные слушания. На прошлой неделе должно было состояться Собрание депутатов по вопросу окончательного перевода земли, однако его пока пришлось перенести — возникли непредвиденные нюансы. Могу сказать одно: на площадях агропарка планируется развернуть исключительно переработку, производство, хранение местной сельхозпродукции. Такой опыт в районе был — на всю республику гремел комбинат «Пищевик», производивший знаменитый бальзам, овощные консервы, кондитерские изделия. В агропарке все это должно получить вторую жизнь. Так что никаких опасений насчет плохих экологических последствий быть не может. Порядка 15 потенциальных резидентов агропарка уже присматриваются к нему. В частности, хорошие перспективы сулит налаживание производства сыров. Ведь на сегодня все молочное сырье, производимое в районе, уходит за его пределы.

— Цивильский район один из ведущих в АПК республики. Ему повезло с присутствием крупных современных агрохолдингов. Но в нынешнем АПК сельхозпредприятия сами по себе делают себя успешными либо провальными. В чем состоит влияние районного руководства на сельское хозяйство муниципалитета? Или же его нет совсем?

— Тут я с вами не соглашусь. Кроме холдингов у нас три десятка фермеров. И они нуждаются в помощи — если уж не в производстве, то хотя бы в сбыте продукции, где мы в состоянии оказать поддержку. Я лично сам объехал район в плане ревизии хмельников, выходил на Чувашхмельпром с предложениями. Район когда-то был одним из ведущих по этой культуре и сейчас может возродить ее.

Приходится иногда и в оперативном порядке оказывать помощь тому или иному сельхозпредприятию. Скажем, у кого-то не на что купить удобрения… Я беру своего зама по АПК, и едем в это хозяйство, потом в снабжающую организацию. В итоге та соглашается дать удобрения в счет будущего урожая. Или вот «Воддорстрой» строит ферму… Но ведь масса всевозможных процедур — по переводу земель, изменению генплана и так далее — без сопровождения администрации невозможна.

— В ходе недавнего визита Главы республики в район поднимался ряд серьезных проблем ЖКХ. Это и очистные сооружения, и изношенность тепловодосетей… Какие тут ближайшие перспективы?

— Начну с того, что наш район еще недавно был критичным в пору паводка. Но построенная дамба обезопасила в этом плане деревню Три-Избы, которую обычно подтапливало, и Тихвинский монастырь. Нынче, несмотря на обилие снега, большая вода не нанесла ощутимого ущерба. Однако высветила острую необходимость модернизировать ливневую систему. Данная тема завязана на биологических очистных сооружениях, строительство которых разворачивается. Завершаются конкурсные процедуры по выбору проектантов. Летом ожидается проект, затем будем «атаковать» соответствующие инстанции, чтобы объекту было открыто финансирование. Запустить БОС рассчитываем в 2022 году. А в рамках известной программы комплексного развития сельских территорий надеемся добиться проектирования системы ливневки. Кроме этого, рассчитываем тут войти в другие федеральные программы — «Чистая вода», скажем. В настоящее время также отрабатывается тема рекультивации свалки — в районном бюджете уже заложено 2 миллиона рублей на проектно-сметную документацию.

— Тогда же был презентован интересный проект развития в районе туризма, в частности, паломничества. Насколько твердо вы уверены в результативности проекта?

— Думаю, достаточно твердо. Проект основывается на уникальном расположении района, истории Цивильска, бренде знаменитой Тихвинской ярмарки, трех древних храмах. Монастырь — это сердце города, и одним из первых реализованных в мою бытность главой проектов был капитальный ремонт дороги к нему — дороги к храму. Сейчас дорабатывается концепция проекта создания паломнической зоны совместно с известной в стране профильной лабораторией МАРШ. В том числе общественного пространства между тремя храмами и территории ярмарки. Вообще же рассматриваются все виды туризма, в том числе событийный в виде различных фестивалей, включая саму ярмарку. Далее — паломнический, этнический, гастрономический. К концу мая концепция должна быть готова. Более 10 миллионов рублей из республиканского бюджета уже предусмотрено на разработку проектно-сметной документации, далее рассчитываем и на федеральные средства.

— Что ж, наряду с уникальным расположением района он должен занять также достойное место в экономике, культуре, социуме республики…

— Ради этого и работаем.

Фото cap.ru

Глава республики Олег Николаев по достоинству оценивает позитивные изменения в муниципалитетах. Квартиры в новом жилищном массиве наравне с местными приобретают жители соседних районов.