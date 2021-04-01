24 апреля в Национальной библиотеке пройдет акция «Библионочь 2021»

Ежегодно участники апрельской ночи в библиотеке погружаются в удивительный, оригинальный, яркий праздничный мир. В этот раз «Библионочь-2021» станет самой невероятной и космической, как утверждают организаторы, библиотека — информационный космос! Стартуем в 16.00.

Космическую карту ночного полета составят более 40-ка активностей: масштабных и камерных, молодежных и семейных, спортивно-интеллектуальных и творческих, динамичных и фолософски-созерцательных.

Это традиционные и любимые развлечения — турнир «Что? Где? Когда?» на кубок Библионочи, увлекательные квесты, разнообразные мастер-классы, игры и викторины, кинопоказы, поэтические декламации, выставки и экскурсии.

Новые встречи по интересам в разных залах библиотеки: молодежный шахматный турнир «КосмоChess – полет нормальный», театральная читка от артистов театра юного зрителя «Русская сказка» по пьесе Романа Козырчикова, инсценировка «Театра книги» по произведениям Аркадия Аверченко, кинопремьера «Чăваш чĕлхи» режиссера Виктора Чугарова, поэзоконцерт «Пушкин SuperStar» в авторском исполнении Максима Китаева, литквизы «Автостопом по Галактике» по роману Дугласа Адамса и «Миссия «Космос», демо-тур «Тайна чувашских рун» от этнокомплекса «Ясна», НеТренинг «Космос внутри – Жизнь с целью». И даже передвижной Музей космонавтики с настоящим планетарием в отделе отраслевой литературы.

Но самым главным, можно сказать, звездным часом для многих участников Библионочи может стать набор в Отряд информационных навигаторов. Кто такие информационные навигаторы? – это штурманы информационного космоса. Именно за ними – будущее всего человечества, ведь «кто владеет информацией – тот владеет миром».

Конечно, чтобы попасть в уникальный отряд, нужно сдать «Космические ПДД» (Правила Дружелюбного Досуга) — пройти путь, полный заданий, состязаний, приключений и игр. Кандидатам в навигаторы понадобятся: прекрасное расположение духа, тяга к знаниям, астрономическое желание попробовать свои силы, ориентация в информационном пространстве, физическая выносливость (необходимо обойти 2 корпуса и 10 площадок), приветствуется чувство юмора. По итогам сдачи «Космических ПДД» будут определены по 5 победителей в двух категориях «Дети» (6-14 лет) и «Взрослые» (от 15 лет). Зачисление в Отряд информационных навигаторов состоится в торжественной обстановке с вручением призов.

Узнать подробности о мероприятиях Библионочи все заинтересованные могут на сайте «Библиотека — информационный космос».

Смотрите, читайте, следите за новостями, планируйте и приходите с близкими и друзьями в Национальную библиотеку на неповторимый праздник Библионочь 2021.