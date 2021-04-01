Бывший директор бани проведет за решеткой 5 лет

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Вурнарском районе бывшему директору муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечный комплекс» вынесен новый приговор.
Он признан виновным в присвоении денег с использованием служебного положения. Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года злоумышленник перевел на свою банковскую карту со счета возглавляемой организации 65 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В СУ СКР по Чувашии отмечают, что в 2018 году, будучи директором МУП, он уже был осужден за аналогичные преступления, за что был приговорен к 4 с половиной годам колонии. По совокупности с ранее назначенным наказанием новый срок для фигуранта дела — 5 лет лишения свободы.

Опубликовано: 19 апреля 2021 г.


Читайте также:

Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
Создатели "Лунтика" отсудили у продавца игрушек из Чувашии 25 тысяч рублей
Росреестр рекомендует находить компромисс в решении спорных земельных вопросов
Бывшие ветеринары в суде отстояли право на "сельскую" надбавку к пенсии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.