Пропавшая мать нашлась. Как быть с пенсией, которую платили ее сыну?

Гражданское дело на эту щекотливую тему рассматривал Канашский районный суд, где истцом выступал Пенсионный фонд.

В 2009 году суд признал жительницу Канашского района Валентину Болотину (имя и фамилия изменены) «безвестно отсутствующей». В октябре того же года территориальный орган ПФР назначил социальную пенсию по случаю потери кормильца малолетнему сыну Валентины, которая выплачивалась больше девяти лет. А в 2019 году сотрудникам Пенсионного фонда стало известно, что Болотина жива, где находится — тоже выяснили. Суд отменил решение о ее безвестном исчезновении, а ПФР прекратил выплату социальной пенсии несовершеннолетнему получателю. За все годы, пока мать была в списках «безвестно отсутствующих», на его расчетный счет было перечислено свыше 925 тысяч рублей.

И Пенсионный фонд посчитал, что эти деньги нужно взыскать с Болотиной, как «неосновательное обогащение». Аргументы такие. Женщина длительное время уклонялась от обязанности по содержанию несовершеннолетнего сына, не оказывала ему материальную помощь, не платила алименты. О ребенке заботилось государство. Однако суд счел, что оснований для возврата суммы выплаченной социальной пенсии ответчику не усматривается. И обосновал свой вывод. Пенсия по потере кормильца была назначена Пенсионным фондом не в связи с умышленным уклонением Болотиной от выполнения своих родительских обязанностей, а по причине признания ее безвестно отсутствующей. Кроме того, и сам факт умышленного уклонения судом не был установлен.

Пенсионное законодательство связывает право на назначение социальной пенсии по случаю потери кормильца с фактом удостоверения безвестного отсутствия гражданина в порядке, предусмотренном статьей 42 ГК РФ. К тому же Болотина оспариваемую сумму от Пенсионного фонда не получала, значит, и неосновательного обогащения с ее стороны не было. Действующим законодательством не предусмотрено взыскание сумм выплаченных пенсий с человека, ранее признанного безвестно отсутствующим, когда его вдруг находят.

Также истец не представил доказательств того, что ответчик Болотина знала о признании ее безвестно отсутствующей и намеренно скрывалась. Доводы о том, что она своими действиями причинила фонду ущерб, суд также признал несостоятельными. Потому как обязанность по содержанию несовершеннолетних детей родителями установлена нормами Семейного кодекса РФ, которые не подлежат применению при разрешении спора между пенсионным органом и гражданином, имеющим обязательства по содержанию своих чад.

Законом не предусмотрена в таких случаях обязанность гражданина, ранее признававшегося безвестно отсутствующим, компенсировать выплаченную за время его отсутствия пенсию. Данных об умышленных действиях ответчика, направленных на выплату такой пенсии, в деле нет. Также указано, что сама по себе отмена решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим не является безусловным основанием для взыскания с него выплаченных государством средств на содержание детей в качестве неосновательного обогащения.