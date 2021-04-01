Зачем ставить на кадастровый учет многоквартирный дом?

Для многих граждан собственная квартира в новостройке — это важное и значимое событие в жизни. Между тем подписанный договор об участии в долевом строительстве или договор купли-продажи, заключенный с застройщиком, еще не означает, что вы — полноценный владелец квадратных метров.

Стопроцентное право собственности возникает с момента государственной регистрации жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Но до этого нужно обязательно поставить многоквартирный дом на кадастровый учет. Как и другая недвижимость, МКД подлежит учету в Росреестре. Для этого необходимо представить в орган регистрации пакет документов. Среди них проектная документация, технический план, разрешение на ввод в эксплуатацию. Как правило, с заявлением о постановке многоэтажки на учет в Росреестр обращается администрация, выдавшая разрешение на ее ввод в эксплуатацию.

ЕКАТЕРИНА КАРПЕЕВА, руководитель

Управления Росреестра по Чувашии: «Прежде чем обращаться с заявлением о регистрации права собственности на объекты во вновь возведенных домах, убедитесь, что МКД действительно поставлены на кадастровый учет. Эта информация носит публичный характер и размещается в общедоступных источниках. Например, данные сведения можно бесплатно посмотреть на официальном сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» или на официальной страничке управления в ВКонтакте».

Одновременно с домом в обязательном порядке учитываются все находящиеся в нем жилые и нежилые помещения, машиноместа, электрощитовые, кладовки вне зависимости от метража и назначения. Кадастровый учет в МКД сопровождается присвоением уникального кадастрового номера каждому изолированному и обо-собленному помещению. Учитывая значимость вопроса, Управление Росреестра по Чувашии старается осуществлять постановку многоквартирных домов на учет в кратчайшие сроки. Однако при проверке документации и возникающих вопросах служба может приостановить срок регистрации до устранения недочетов до трех месяцев, а если есть аресты или запреты — до их снятия.

«Чаще всего постановку МКД на кадастровый учет приходится приостанавливать из-за расхождения проектной площади объекта и фактической либо при недоработках в техническом плане, — пояснила начальник отдела регистрации недвижимости жилого назначения управления Эльби Николаева. — Настоятельно рекомендуем застройщикам обращать внимание на правильность составления проектной документации, чтобы расхождение не превышало 5% от изначально заявленной площади объекта. Иначе приостановления не избежать».

Пока многоквартирный дом не поставлен на учет, зарегистрировать право собственности на входящие в его состав объекты недвижимости невозможно, подчеркивают специалисты управления. Если документы на квартиру будут поданы, то последует приостановка регистрации. Именно в такой ситуации недавно оказались чебоксарцы, которые приобрели квартиры в новостройке по улице Академика Миначева, 11 (застройщик АО «СЗ «ТУС»). В доме 483 квартиры, владельцы более ста из них подали документы на регистрацию своего права до момента постановки дома на кадастровый учет.