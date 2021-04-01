Пароход, пристань, балюстрада. Чебоксары, 1955 год

Фото Конона Белкова

Теперь оставим городские улицы и спустимся к Волге. Сейчас такого уже не увидишь. И это не только про дымящий пароход. Бывало, когда Волга разливалась так, что острова на левом берегу наполовину скрывались под водой, а у высокого правого берега вода подступала вплотную к набережной.

Вообще-то до 1930-х годов набережной у Чебоксар как таковой не было — внизу шла причальная линия, да и та была «недопустимо засорена грудами стройматериалов, которые сваливаются на урезе воды и служат местом аварии судов». Вверху же все представляло собой грунтовую дорожку с оградой вдоль крутого откоса. Бульвар — так ее называли.

Работы по благоустройству набережной начались накануне празднования 15-летия ЧАССР. Все, от улицы Союзной до второго спуска, было замощено, вдоль откоса был построен деревянный барьер, а внизу появилась водная станция с вышкой для прыжков в воду.

Во время войны все пришло в упадок. Вот что писала газета «Красная Чувашия» летом 1944 года:

«По волжскому берегу несколько лет назад были устроены барьеры и скамейки — хорошие, крашенные. И тогда вся эта местность называлась у нас бульваром, а теперь… просто берег. Не больше. Горожане долго не могли смириться с разрухой на берегу Волги. Но кто-то сказал, что сейчас не время любоваться Волгой. В горисполкоме с охотой подхватили это неумное изречение неизвестного лентяя, развили эту пошлую идею и каждый раз твердят, что неблагоустроенность города связана с военной обстановкой. При чем же тут, спрашивается, война?»

Все начало меняться перед празднованием 30-летия республики: «Набережная Волги летом ежедневно привлекает сотни и тысячи чебоксарцев. В текущем году из сооружений по благоустройству следует отметить постройку бетонного барьера между первым и вторым спусками к пристани», — писала газета летом 1950 года.

Так что визитной карточке Чебоксарской набережной — белой балюстраде — в 2020 году исполнилось ровно 70 лет. На фотографии мы видим этот самый второй (или верхний) спуск к пристани и часть «бетонного барьера». Ну и, конечно, пароход. Колесный, двухпалубный, он разворачивается для подхода к причалу. Вот пароход подошел ближе, и стало видно его название — «К.С. Станиславский». Между прочим, ходил по Волге до 1973 года. А причал — это первый речной (или водный) вокзал, который также появился в Чебоксарах накануне празднования 15-летия республики, и отличался он от обычных пристаней тем, что на нем были «буфет-ресторан, киоск, почта-телеграф, справочное бюро, каюта матери и ребенка и т.д.».

Весной 1936 года газета сообщала, что: «…закончилось переоборудование ресторана, закуплена новая дубовая мебель для зала, на окнах будут повешены хорошие шторы. Терраса оборудуется плетенной мебелью (кресла-качалки), на столах — цветы. Пассажиры о приходе парохода, моменте открытия билетных касс, о количестве билетов будут оповещаться по радио. К услугам пассажиров будут номера с полной меблировкой, почта и телеграф, парикмахерская, справочное бюро, камера хранения, красный уголок, комната матери и ребенка, зеркала, трюмо и цветы в залах».

Дух захватывает — до чего же хорошо было. Но прошло 20 лет и, судя по обилию мешков с грузами на верхнем спуске, у причала функции стали более приземленными — обычная грузопассажирская пристань. Но название вокзала все же сохранялось: «В период навигации в Чебоксары прибывает и отправляется по водному пути большое количество грузов, ежедневно приезжают и уезжают тысячи пассажиров. На транзитной пристани имеется единственный дебаркадер — вокзал № 113. На нем сосредоточены все грузовые операции и пассажирские перевозки. Для грузовых операций необходим второй дебаркадер, вокзал же должен обслуживать только пассажиров», — писала весной 1955 года наша газета.

Прошло еще пять лет, и с 1960 года у Чебоксар начали появляться совершенно новые двухэтажные дебаркадеры: пассажирский, скоростных линий, туристический, грузовой… В лучшие времена их стояло четыре, и это не считая причалов пассажирской и грузовой переправы на левый берег.

Текст и обработка фотографий

Владимира Трофимова

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Мининформполитики Чувашии.