В Новочебоксарске после занятий на уроке физкультуры скончался 15-летний школьник

Сейчас СУ СКР по Чувашии устанавливает обстоятельства его смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, у подростка были проблемы со здоровьем. Это подтверждают и в республиканском Министерстве образования и молодежной политики. Как там сообщили, у мальчика была третья специальная медицинская группа для занятий физической культурой: посещать такие уроки можно, но при этом ограничиваются скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности. «Мы выражаем соболезнование родителям мальчика. По рассказам учителей, он был очень умным, воспитанным и добрым человеком. Разделяем горечь утраты со всеми близкими учащегося», — цитирует Чувашинформ исполняющего обязанности руководителя министерства Алексея Лукшина.
Опубликовано: 12 апреля 2021 г.
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