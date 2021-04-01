В Новочебоксарске после занятий на уроке физкультуры скончался 15-летний школьник

Сейчас СУ СКР по Чувашии устанавливает обстоятельства его смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, у подростка были проблемы со здоровьем. Это подтверждают и в республиканском Министерстве образования и молодежной политики. Как там сообщили, у мальчика была третья специальная медицинская группа для занятий физической культурой: посещать такие уроки можно, но при этом ограничиваются скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности. «Мы выражаем соболезнование родителям мальчика. По рассказам учителей, он был очень умным, воспитанным и добрым человеком. Разделяем горечь утраты со всеми близкими учащегося», — цитирует Чувашинформ исполняющего обязанности руководителя министерства Алексея Лукшина.