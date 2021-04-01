Древнейшее каменное строение Чебоксар

Фото Конона Белкова, 1959 год

На улице Константина Иванова сохранились древнейшие каменные здания города XVII века — это здания тюрьмы и Введенского собора. Само здание тюрьмы скрыто от посторонних глаз глухим забором, может и бывал там Конон Пименович по работе, но режимный объект фотографировать было не принято. А вот собор — пожалуйста.

В дореволюционное время в Чебоксарах существовало два монастыря, двенадцать церквей и собор. От тех церквей сегодня, за исключением возрожденных Архангельской, Успенской и Воскресенской, остались одни воспоминания. Церкви двух монастырей (Свято-Троицкого и Спасо-Преображенского) были восстановлены в начале 1990-х годов. Собор же всегда оставался собором, правда, с небольшим перерывом.

Гонения на церковь начались с середины 1920-х годов, газетные заголовки «Церковные колокола — на подшипники для двигателей», «Церкви — под школы и избы-читальни» стали обычным делом. 1 января 1930 года газета «Красная Чувашия» выходит с заголовком: «Служители Бога испуганно бегут из обреченного на гибель штаба религии — церкви», и уже в феврале некто под псевдонимом «В.Ц.» сообщает, что «митинг трудящихся г. Чебоксары принял постановление не только снять колокола в имеющихся городских церквах, но и закрыть все церкви в Чебоксарах».

И ведь закрыли все, за исключением Введенского собора. Но и над ним сгущались тучи. В апреле 1938 года газета публикует статью, в которой говорилось: «Теперь волей народа почти все церкви закрыты, а этот собор, штаб духовенства, продолжает существовать». Далее упор почему-то делался на антисанитарию: «Соборная церковь, находящаяся в центре города, является безусловно инфекционным гнездом. Сюда возят на отпевание умерших от различных заразных болезней. Попы и монашки, обитающие в этом соборе, всякий мусор выносят из храма во двор, помои выливают на улицу. Безбожные организации города должны сделать из этого соответствующие выводы».

И выводы сделали — в сентябре 1939 года «по решению Совнаркома Чувашской АССР здание Введенского собора в Чебоксарах было передано под картинную галерею». Но и это еще не все. Через год стало понятно, что «в этих помещениях деятельность галереи проходит с недостаточной эффективностью» и «сейчас вопрос использования здания решается в разрезе того, чтобы открыть здесь первый в республике антирелигиозный музей». Ну а дальше война. В первый же военный год картинная галерея была закрыта, а с 1943 года в соборе возобновились богослужения.

Чуть пониже собора, на другой стороне улицы, находилось еще одно здание, построенное уже в начале ХХ века, — дом купца Федора Ефремова. После революции в нем разместили Центральный исполнительный комитет (ЦИК), затем Совнарком и Верховный Совет Чувашской Республики. В конце 1939 года было частично закончено строительство Дома Советов, и Совнарком, вместе с Верховным Советом, получает прописку там. В освободившееся здание через год въезжает Центральная библиотека имени Горького. Правда, до 1958 года она соседствует с мастерской № 1 индпошива, но затем становится полновластным хозяином здания. В общем, просуществовала библиотека в этом здании более 30 лет, и в октябре 1972 года переехала в новое здание на проспекте Ленина.

Летом 1975 года сюда переезжает художественная галерея, еще через десять лет на улице Калинина открывается Художественный музей, и в старинном доме остается его отдел русского и зарубежного искусства. В общем, здание примечательное и по архитектуре и по находившимся в нем учреждениям, поэтому и фотографий его сохранилось много. По ним можно проследить, как из бережно укрытых от потравы (козы, будь они неладны) саженцев лип и тополей, постепенно вырастали деревья, в 1959 году почти полностью закрывшие архитектурные (в стиле модерн) достоинства здания. Дорога весной того же года была расширена на три метра и заасфальтирована. Старые деревья росли вдоль улицы до начала 1990-х годов прошлого века, сейчас от них остались единицы, а вот дорогу расширять уже некуда, как бы этого не хотелось.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Мининформполитики Чувашии.