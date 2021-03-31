Орден фронтового журналиста

Молодого корреспондента газеты «Красная Чувашия» Николая Стурикова в Красную Армию призвали в сентябре 1939 года. Служить он попал на Украину, в Харьковский военный округ. Был комиссаром отряда истребителей танков, политруком аэросанной роты, заместителем командира минометного дивизиона, заместителем редактора дивизионной газеты. Так что войну Николай встретил уже опытным политработником. Воевал на Юго-Западном, Западном, Степном, Воронежском фронтах. Первую свою боевую награду — медаль «За отвагу» капитан Стуриков получил за участие в Белгородско-Харьковской стратегической операции в августе 1943 года, будучи заместителем командира дивизиона по политчасти 460-го отдельного минометного полка.

Представляя его к награде, командир полка майор Ильин так характеризовал политрука: «Работая заместителем командира дивизиона по политчасти, тов. Стуриков показал себя мужественным, храбрым командиром, способным мобилизовать личный состав на выполнение боевого приказа командования. Политическим воспитанием в духе безграничной преданности партии Ленина — Сталина, любви к социалистической Родине тов. Стуриков создал наступательный порыв у личного состава и жгучую ненависть к врагу. 17.08.1943 г. во время прорыва обороны противника и в глубине боя весь личный состав выполнил с честью поставленную задачу. Сам тов. Стуриков оказывает конкретную помощь в управлении дивизионом. За проявленные мужество и храбрость в боях с немецкими извергами ходатайствую о награждении капитана Стурикова орденом «Красная Звезда».

Военный совет 47-й армии наградил Николая Стурикова медалью «За отвагу». Но свою Красную Звезду Николай Андреевич все же получил, правда, несколько позже. В то время капитан Стуриков уже воевал на Карельском фронте, в 98-й гвардейской стрелковой дивизии был секретарем газеты «За Победу».

Вот что сказано командиром 296-го гвардейского стрелкового полка этой дивизии А.В. Макаровым в представлении к награждению гвардии капитана Стурикова орденом Красной Звезды от 21 июня 1944 года: «Гвардии капитан Стуриков Николай Андреевич в боях с белофиннами проявил себя как отважный, мужественный военный журналист. Форсировав 21 июня 1944 года с штурмовой группой 1-го батальона 296 гсп реку Свирь, капитан Стуриков находился в наступающих стрелковых подразделениях под огнем противника, организуя необходимый материал для дивизионной газеты, обобщая боевой опыт передовых подразделений. Личное мужество, проявленное гвардии капитаном Стуриковым в боях на других участках, вновь проявились в районе Ладейного Поля Ленинградской области и в Олонецком районе Карело-Финской ССР».

Приказом командира 98-й гвардейской стрелковой дивизии полковника К.Н. Виндушева от 15 июля 1944 года гвардии капитан Стуриков и был награжден орденом Красной Звезды…

Тут придется сделать отступление. Когда я готовился писать этот очерк и изучал материалы о Н.А. Стурикове, то во всех энциклопедиях, справочниках и других документах встречал указание о том, что он был награжден одним орденом Красной Звезды. Но обратившись к сайтам поисковых программ «Подвиг народа» и «Память народа» обнаружил, что Николай Андреевич был дважды награжден этим орденом. Первый раз, как сказано выше, этой награды он был удостоен 15 июля 1944 года приказом командира 98-й гвардейской стрелковой дивизии. А еще раз его фамилия значится в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1945 года на стр. 346 под номером 2439: «Капитан Стуриков Николай Андреевич». Правда, кроме звания и ФИО других сведений в Указе нет.

В списке награжденных Интересна история появления этого Указа. В апреле 1945 года Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин дал указание о награждении раненых и активных участников Отечественной войны, неотмеченных за их подвиги и заслуги никакими правительственными наградами.

Наркомату обороны было поручено подготовить соответствующий список. 14 апреля за подписью начальника Управления кадров Наркомата генерал-полковника Ф.И. Голикова был представлен список из 29518 человек, который и стал основой соответствующего Указа Президиума Верховного Совета СССР. Но наш ли это Стуриков? По крайней мере, информация о награждении орденом Красной Звезды Президиумом ВС размещена в поисковых документах именно Стурикова Н.А., уроженца г. Козловки Чувашской АССР.

Однако продолжим свой рассказ. В августе 1944 года, в связи с расформированием Карельского фронта, 98-я стрелковая дивизия была выведена в резерв. А Николая Стурикова направили в формирующуюся в Ленинградской области 24-ю артиллерийскую ордена Суворова дивизию прорыва Резерва Главного Командования, назначили заместителем редактора дивизионной газеты «Сталинский артиллерист». В составе этого соединения ему довелось участвовать во многих крупных сражениях. В частности, в Моравско-Остравской стратегической операции, проводившейся войскам 4-го Украинского фронта с 10 марта по 5 мая 1945 года. В эпицентре этих событий находилась и 24-я адп. Приведем несколько строк из отчета о действиях дивизии в ходе операции.

«Отбивая беспрерывные атаки противника западнее Лослау, дивизия с боями вышла к р. Одер. Пехотные части 40-й минометной бригады и 174-й ЛАБР (легкая артиллерийская бригада) форсировали Одер, находясь на маленьком плацдарме, нанесли большие потери противнику. Огнем дивизии за этот период было уничтожено 28 танков и самоходных установок, 7 бронетранспортеров, 86 автомашин с грузами, 88 орудий и минометов, разрушено 54 дзота, 84 каменных дома с огневыми точками. Благодаря эффективности огневой поддержки дивизии наша пехота с малыми потерями овладела г. Моравска Острава. За отличные боевые действия в проводимых операциях 4-го Украинского фронта дивизия и бригады 5 раз получили благодарность Верховного Главнокомандующего тов. Сталина».

В числе отмеченных был и герой нашего рассказа, который «с ручкой и блокнотом» способствовал достижению этих результатов. Впрочем, его работа была отмечена не только благодарностями, но и высокой правительственной наградой. В подтверждение приведем другой документ: представление к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени, подписанное редактором газеты «Сталинский артиллерист» майором Прусьяном и начальником политотдела 24-й артиллерийской дивизии полковником Втюриным. «Заместитель редактора газеты «Сталинский артиллерист» капитан Н.А. Стуриков проявил себя храбрым офицером, умелым политработником. Как военный журналист он участвовал в боях за города Зарау, Лослау, Моравска Острава. Находился в батареях, стрелявших прямой наводкой, на наблюдательных пунктах. Материал, который пишет тов. Стуриков в газету, поучителен, воспитывает воинов в духе мужества и преданности партии и Родине. Тов. Стуриков начал Отечественную войну сержантом, дослужился до капитана. Имеет ранения. В боях доказал свою преданность партии и Родине. Тов. Стуриков достоин награждения орденом Отечественной войны второй степени».

Приказ Военного совета 4-го Украинского фронта о награждении капитана Стурикова орденом Отечественной войны 2-й степени был подписан 24 мая 1945 года.

Войну Николай Андреевич закончил в Чехословакии. Потом еще четырнадцать лет отдал службе в армии. После войны работал специальным корреспондентом газеты «Красный воин» Московского военного округа. Уже в мирное время, 15 ноября 1950 года, на его груди появилась медаль «За боевые заслуги», а в 1985 году — очередной орден Отечественной войны 1-й степени.

Демобилизовался Стуриков в 1953 году и вернулся теперь уже в «Советскую Чувашию». Работая в газете, занимался и литературным творчеством. Перу Николая Стурикова принадлежат повести «На крыльях жизни», «Летел в ночи самолет», документальная повесть «Сотый шанс», посвященная Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву, сбежавшему из плена на угнанном немецком самолете. Николай Андреевич открыл читателям имена героев-земляков штурмана Никиты Зарубина, штурмовика Владимира Ефремова, повторившего подвиг Николая Гастелло, летчиков Михаила Афанасьева и Жени Крутовой.

Николай Стуриков стал членом Союза писателей СССР, заслуженным работником культуры Чувашской АССР, дважды был награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Почетным знаком ЦК ДОСААФ.

Владимир Жебит