Орден фронтового журналиста

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Молодого корреспондента газеты «Красная Чувашия» Николая Стурикова в Красную Армию призвали в сентябре 1939 года. Служить он попал на Украину, в Харьковский военный округ. Был комиссаром отряда истребителей танков, политруком аэросанной роты, заместителем командира минометного дивизиона, заместителем редактора дивизионной газеты. Так что войну Николай встретил уже опытным политработником. Воевал на Юго-Западном, Западном, Степном, Воронежском фронтах. Первую свою боевую награду — медаль «За отвагу» капитан Стуриков получил за участие в Белгородско-Харьковской стратегической операции в августе 1943 года, будучи заместителем командира дивизиона по политчасти 460-го отдельного минометного полка.
Представляя его к награде, командир полка майор Ильин так характеризовал политрука: «Работая заместителем командира дивизиона по политчасти, тов. Стуриков показал себя мужественным, храбрым командиром, способным мобилизовать личный состав на выполнение боевого приказа командования. Политическим воспитанием в духе безграничной преданности партии Ленина — Сталина, любви к социалистической Родине тов. Стуриков создал наступательный порыв у личного состава и жгучую ненависть к врагу. 17.08.1943 г. во время прорыва обороны противника и в глубине боя весь личный состав выполнил с честью поставленную задачу. Сам тов. Стуриков оказывает конкретную помощь в управлении дивизионом. За проявленные мужество и храбрость в боях с немецкими извергами ходатайствую о награждении капитана Стурикова орденом «Красная Звезда».
Военный совет 47-й армии наградил Николая Стурикова медалью «За отвагу». Но свою Красную Звезду Николай Андреевич все же получил, правда, несколько позже. В то время капитан Стуриков уже воевал на Карельском фронте, в 98-й гвардейской стрелковой дивизии был секретарем газеты «За Победу».
Вот что сказано командиром 296-го гвардейского стрелкового полка этой дивизии А.В. Макаровым в представлении к награждению гвардии капитана Стурикова орденом Красной Звезды от 21 июня 1944 года: «Гвардии капитан Стуриков Николай Андреевич в боях с белофиннами проявил себя как отважный, мужественный военный журналист. Форсировав 21 июня 1944 года с штурмовой группой 1-го батальона 296 гсп реку Свирь, капитан Стуриков находился в наступающих стрелковых подразделениях под огнем противника, организуя необходимый материал для дивизионной газеты, обобщая боевой опыт передовых подразделений. Личное мужество, проявленное гвардии капитаном Стуриковым в боях на других участках, вновь проявились в районе Ладейного Поля Ленинградской области и в Олонецком районе Карело-Финской ССР».
Приказом командира 98-й гвардейской стрелковой дивизии полковника К.Н. Виндушева от 15 июля 1944 года гвардии капитан Стуриков и был награжден орденом Красной Звезды…
Тут придется сделать отступление. Когда я готовился писать этот очерк и изучал материалы о Н.А. Стурикове, то во всех энциклопедиях, справочниках и других документах встречал указание о том, что он был награжден одним орденом Красной Звезды. Но обратившись к сайтам поисковых программ «Подвиг народа» и «Память народа» обнаружил, что Николай Андреевич был дважды награжден этим орденом. Первый раз, как сказано выше, этой награды он был удостоен 15 июля 1944 года приказом командира 98-й гвардейской стрелковой дивизии. А еще раз его фамилия значится в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1945 года на стр. 346 под номером 2439: «Капитан Стуриков Николай Андреевич». Правда, кроме звания и ФИО других сведений в Указе нет.

В списке награжденных
Интересна история появления этого Указа. В апреле 1945 года Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин дал указание о награждении раненых и активных участников Отечественной войны, неотмеченных за их подвиги и заслуги никакими правительственными наградами.
Наркомату обороны было поручено подготовить соответствующий список. 14 апреля за подписью начальника Управления кадров Наркомата генерал-полковника Ф.И. Голикова был представлен список из 29518 человек, который и стал основой соответствующего Указа Президиума Верховного Совета СССР. Но наш ли это Стуриков? По крайней мере, информация о награждении орденом Красной Звезды Президиумом ВС размещена в поисковых документах именно Стурикова Н.А., уроженца г. Козловки Чувашской АССР.

Однако продолжим свой рассказ. В августе 1944 года, в связи с расформированием Карельского фронта, 98-я стрелковая дивизия была выведена в резерв. А Николая Стурикова направили в формирующуюся в Ленинградской области 24-ю артиллерийскую ордена Суворова дивизию прорыва Резерва Главного Командования, назначили заместителем редактора дивизионной газеты «Сталинский артиллерист». В составе этого соединения ему довелось участвовать во многих крупных сражениях. В частности, в Моравско-Остравской стратегической операции, проводившейся войскам 4-го Украинского фронта с 10 марта по 5 мая 1945 года. В эпицентре этих событий находилась и 24-я адп. Приведем несколько строк из отчета о действиях дивизии в ходе операции.
«Отбивая беспрерывные атаки противника западнее Лослау, дивизия с боями вышла к р. Одер. Пехотные части 40-й минометной бригады и 174-й ЛАБР (легкая артиллерийская бригада) форсировали Одер, находясь на маленьком плацдарме, нанесли большие потери противнику. Огнем дивизии за этот период было уничтожено 28 танков и самоходных установок, 7 бронетранспортеров, 86 автомашин с грузами, 88 орудий и минометов, разрушено 54 дзота, 84 каменных дома с огневыми точками. Благодаря эффективности огневой поддержки дивизии наша пехота с малыми потерями овладела г. Моравска Острава. За отличные боевые действия в проводимых операциях 4-го Украинского фронта дивизия и бригады 5 раз получили благодарность Верховного Главнокомандующего тов. Сталина».
В числе отмеченных был и герой нашего рассказа, который «с ручкой и блокнотом» способствовал достижению этих результатов. Впрочем, его работа была отмечена не только благодарностями, но и высокой правительственной наградой. В подтверждение приведем другой документ: представление к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени, подписанное редактором газеты «Сталинский артиллерист» майором Прусьяном и начальником политотдела 24-й артиллерийской дивизии полковником Втюриным. «Заместитель редактора газеты «Сталинский артиллерист» капитан Н.А. Стуриков проявил себя храбрым офицером, умелым политработником. Как военный журналист он участвовал в боях за города Зарау, Лослау, Моравска Острава. Находился в батареях, стрелявших прямой наводкой, на наблюдательных пунктах. Материал, который пишет тов. Стуриков в газету, поучителен, воспитывает воинов в духе мужества и преданности партии и Родине. Тов. Стуриков начал Отечественную войну сержантом, дослужился до капитана. Имеет ранения. В боях доказал свою преданность партии и Родине. Тов. Стуриков достоин награждения орденом Отечественной войны второй степени».
Приказ Военного совета 4-го Украинского фронта о награждении капитана Стурикова орденом Отечественной войны 2-й степени был подписан 24 мая 1945 года.
Войну Николай Андреевич закончил в Чехословакии. Потом еще четырнадцать лет отдал службе в армии. После войны работал специальным корреспондентом газеты «Красный воин» Московского военного округа. Уже в мирное время, 15 ноября 1950 года, на его груди появилась медаль «За боевые заслуги», а в 1985 году — очередной орден Отечественной войны 1-й степени.
Демобилизовался Стуриков в 1953 году и вернулся теперь уже в «Советскую Чувашию». Работая в газете, занимался и литературным творчеством. Перу Николая Стурикова принадлежат повести «На крыльях жизни», «Летел в ночи самолет», документальная повесть «Сотый шанс», посвященная Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву, сбежавшему из плена на угнанном немецком самолете. Николай Андреевич открыл читателям имена героев-земляков штурмана Никиты Зарубина, штурмовика Владимира Ефремова, повторившего подвиг Николая Гастелло, летчиков Михаила Афанасьева и Жени Крутовой.
Николай Стуриков стал членом Союза писателей СССР, заслуженным работником культуры Чувашской АССР, дважды был награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Почетным знаком ЦК ДОСААФ.

Владимир Жебит

Опубликовано: 31 марта 2021 г.


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